Olomoucký magistrát kvůli suchu zakázal odebírat vodu z Bystřice a dvou potoků

Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů či umývání automobilů. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září. ČTK dnes informaci získala na webu magistrátu.
Po dlouhém období sucha je podle odborníků ve vodních tocích minimální průtok. S rostoucí teplotou klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Pracovníci odboru životního prostředí magistrátu i rybáři proto nepřetržitě sledují průběh počasí a průtoky v řece Moravě v Olomouci i jejích přítocích, aby při deficitu kyslíku ve vodě mohli včas zasáhnout.
Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka ale upozornil na to, že na záchranné odlovy ryb při dlouhodobém suchu nelze spoléhat. "Je tak málo vody, že nemáme vhodné náhradní lokality k jejich přemístění," uvedl Loyka.
Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala tento týden také radnice ve Šternberku na Olomoucku, opatření se týká celého správního území této obce s rozšířenou působností. "Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou," oznámila radnice na svém webu.
Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Podle údajů, které zveřejnil Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobu na webu projektu InterSucho, panuje na deseti procentech území Česka stále extrémní sucho. Na dalších zhruba 15 procentech je druhý a třetí nejhorší stupeň.