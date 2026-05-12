Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro dlouho připravovanou budovu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) v historickém centru města. Stavba s výstavními sály v proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Projekt zahrnuje i opravu sousední budovy Muzea umění Olomouc (MUO). Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce magistrátu. ČTK zjišťuje vyjádření MUO. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun.
Budova se dvěma podzemními a třemi nadzemními podlažími poslouží nejen jako výstavní prostor, ale z nevyhovujících podmínek se do ní přestěhují knihovna, studovna či archiv a vzniknou zde podzemní depozitáře pro umělecké sbírky. Součástí projektu je také vstupní dvorana a badatelny. Záměr počítá s úpravou historických parkánů, konzervací středověkého opevnění a demolicí některých objektů včetně starého depozitáře a kotelny.
Projekční práce dostala na starost firma Šépka architekti. Nadzemní část budovy SEFO vybraná stavební firma zčásti postaví pomocí trojrozměrného robotického tisku z vysokopevnostní betonové směsi, takže nebude nutné použít bednění. Technologie podle architekta Jana Šépky umožní vytvarovat budovu SEFO podle představ tvůrců.
Stavební povolení obsahuje desítky podmínek pro provedení stavby. Týkají se například ochrany okolních budov, omezení prašnosti a hlučnosti, nakládání s vodami, ochrany inženýrských sítí nebo organizace dopravy při stavbě.
Zakládací listinu SEFO podepsali ministři kultury zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v roce 2008. O rok později vzniklo stejnojmenné vědecko-výzkumné pracoviště v MUO. V roce 2019 česká vláda zařadila SEFO do programu Péče o národní kulturní dědictví a vyčlenila na jeho stavbu téměř 600 milionů korun. Definitivní rozhodnutí postavit SEFO podle původního návrhu architekta Šépky oznámil v roce 2020 tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).