Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro budovu Středoevropského fóra

Olomoucký magistrát vydal stavební povolení pro dlouho připravovanou budovu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) v historickém centru města. Stavba s výstavními sály v proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Projekt zahrnuje i opravu sousední budovy Muzea umění Olomouc (MUO). Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce magistrátu. Vedení MUO se k rozhodnutí nechce prozatím vyjadřovat. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun.
"Čekáme, až rozhodnutí bude pravomocné, do té doby to nechceme komentovat," řekl dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení účastníkům, uvádí se na úřední desce. Zástupci MUO již dříve uvedli, že jde o jeden z nejkomplexnějších projektů české kulturní scény za mnoho desetiletí.
Budova se dvěma podzemními a třemi nadzemními podlažími poslouží nejen jako výstavní prostor, ale z nevyhovujících podmínek se do ní přestěhují knihovna, studovna či archiv a vzniknou zde podzemní depozitáře pro umělecké sbírky. Součástí projektu je také vstupní dvorana a badatelny. Záměr počítá s úpravou historických parkánů, konzervací středověkého opevnění a demolicí některých objektů včetně starého depozitáře a kotelny.
Projekční práce dostala na starost firma Šépka architekti. Nadzemní část budovy SEFO vybraná stavební firma zčásti postaví pomocí trojrozměrného robotického tisku z vysokopevnostní betonové směsi, takže nebude nutné použít bednění. Technologie podle architekta Jana Šépky umožní vytvarovat budovu SEFO podle představ tvůrců. Zhotovitel stavby ještě nebyl vybrán, zjistila dnes ČTK.
Projekt SEFO se plánuje v Olomouci déle než deset let. Proluku v Denisově ulici, kde stávalo pět samostatných domů, navrhl Šépka zaplnit betonovou budovou futuristického vzezření již v roce 2009. Právě netradiční podoba stavby na území městské památkové rezervace budí u veřejnosti rozporuplné reakce. V září 2020 návrh po dlouhých debatách schválil tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle ředitele muzea Ondřeje Zatloukala rozhodly důvody pragmatické, ideové a koncepční.
Stavební povolení obsahuje desítky podmínek pro provedení stavby. Týkají se například ochrany okolních budov, omezení prašnosti a hlučnosti, nakládání s vodami, ochrany inženýrských sítí nebo organizace dopravy při stavbě.
Zakládací listinu SEFO podepsali ministři kultury zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v roce 2008. O rok později vzniklo stejnojmenné vědecko-výzkumné pracoviště v MUO. V roce 2019 česká vláda zařadila SEFO do programu Péče o národní kulturní dědictví a vyčlenila na jeho stavbu téměř 600 milionů korun.