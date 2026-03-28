Olomoucký majáles se letos přesune do letního kina, nabídne dvoudenní program

Hlavní program letošního majálesu Univerzity Palackého v Olomouci se poprvé přesune do prostor letního kina. Pořadatelé návštěvníkům slibují dvoudenní přehlídku s koncerty na dvou hudebních scénách, divadelním představením, workshopy i prezentaci více než 70 studentských a neziskových organizací. Akce se uskuteční od 6. do 7. května. Chybět nebude ani korunovace krále či královny majálesu. Jeho jméno zatím pořadatelé nechtějí prozradit, řekl ČTK hlavní koordinátor akce Ondřej Martínek.
Ve středu 6. května studentský svátek otevře alternativní program. "Návštěvníci se mohou těšit na slam poetry, oblíbenou improshow v podání skupiny O.L.I.V.Y., besedy nebo večerní silent disco. To vše doplní koncerty a interaktivní prezentace sedmi desítek studentských spolků, univerzitních pracovišť a dalších neziskovek," uvedl Ondřej Martínek.
Hlavní majálesový den ve čtvrtek nabídne nejen headlinery festivalu, ale také vystoupení buskerů a DJs, hand made zónu, workshopy nebo outdoorový program. "Majáles dlouhodobě koncipujeme jako akci, na níž si každý může najít to své. Určitě nejde jen o akci pro studentky a studenty, byť na programu se podílejí hlavně oni. Dobře se zabaví i rodiny s dětmi nebo senioři," doplnil Martínek.
Hudební program nabídne ochutnávky rocku, popu, rapu i taneční hudby. Na dvou pódiích se představí kapely Vypsaná fiXa, Elektr?ck Mann, Mutanti hledaj východisko nebo ATMO music. "Vůbec poprvé do Olomouce zavítá i Slavíček, jeden z nejrychleji rostoucích mladých interpretů v Česku, nebo zpěvačka Kaya, nejmladší česká interpretka, která se objevila na billboardové ploše na Time Square v New Yorku v rámci kampaně Spotify Equal," sdělil hlavní koordinátor akce. Hudební line-up doplní také populární Trocha klidu nebo kapely Moře kuřat a Fly Tomorrow.
Pomyslným vyvrcholením majálesu bude čtvrteční korunovace letošního krále nebo královny majálesu. Doprovodný program nabídne také bohatou gastro zónu, science show, hospodský kvíz nebo outdoorové aktivity.
Olomoucký majáles UP je organizován univerzitou jako jeden z posledních tradičních studentských majálesů. Za jeho organizací stojí univerzitní oddělení marketingu a univerzitních akcí a čtyři desítky studentů. V minulosti na něm byli korunováni Josef Jařab, Jindřich Štreit, Ivana Plíhalová, Marek Eben, David Koller, Erika Stárková, Petr Fiala, Michal Horák či Miroslav Krobot.