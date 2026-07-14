Olomoucký soud projedná vraždu ženy z Mírova,žalobkyně pachateli navrhuje 28 let

Před olomouckým krajským soudem dnes stane šestatřicetiletý Patrik Cigoš obžalovaný z loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. Podle spisu svou přítelkyni zabil tři týdny po svém podmíněném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. Po propuštění z vězení se k ní nastěhoval, 26. listopadu ji ubodal. Žalobkyně pro něj žádá výjimečný trest 28 let vězení. Muž se k činu kriminalistům doznal, o uzavření dohody o vině a trestu zájem neprojevil.
Podle obžaloby muž loni v listopadu v Mírově po předchozí hádce na svou partnerku zaútočil kuchyňským nožem, kriminalisté již dříve uvedli, že šlo o zákeřný útok zezadu. Žena utrpěla desítky bodných a řezných poranění, kterým na místě podlehla. Podle obžaloby šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem; podle znalců byla žena během útoku vystavena mimořádnému fyzickému utrpení. Muž nakonec přivolal policii.
Cigoše za obdobný čin, který spáchal v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, poslal již dříve ostravský krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou na 16,5 roku. Druhé vraždy, která byla téměř identická, se loni v listopadu dopustil podle obžaloby 22 dní po podmíněném propuštění. Podle policie zabil ženu přímo z obce Mírov, k níž se po odchodu z věznice nastěhoval.