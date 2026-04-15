Olomoucký soud v kauze údajného podvodu firmy FAU vyhlásí rozsudek v červnu

Rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy, ve které je 18 obžalovaných včetně dvou firem, vynese olomoucký krajský soud 22. června. ČTK to dnes řekl soudce Eduard Ondrášek. Stane se tak téměř po čtyřech letech od zahájení soudního řízení. Soud tento týden dokončil závěrečné řeči, ve kterých žalobce žádal pro hlavní aktéry mnohaleté tresty a obhajoba zproštění. V případu čelí obžalobě mimo jiné opavská firma FAU a její jednatel Vojtěch Csabi. Vinu odmítá.
Žalobce Karel Studený v závěrečné řeči uvedl, že trvá na vině obžalovaných podle podané obžaloby, ve které je viní ze zločinného spolčení, a žádal uložení trestů ve zpřísněné sazbě. Obhájci naopak trvají na nevině obžalovaných, u dvou z nich, kteří již dříve uzavřeli dohodu o vině a trestu, žádají vrácení věci do přípravného řízení. "Žádají věc vrátit usnesením a věc došetřit," uvedl k tomu soudce.
Právě právní otázka vrácení případu do přípravného řízení kvůli tomu, že původně uzavřenou dohodu o vině a trestu se dvěma z 18 obžalovaných vzal žalobce během procesu zpět, se podepsala na době trvání celé kauzy. Soudce totiž předloni na podzim chtěl původně tento krok učinit, žalobce Karel Studený jej však napadl s tím, že k tomu není důvod. Spor svým konečným rozhodnutím nakonec uzavřel Ústavní soud, soudce Ondrášek poté kauzu po roční přestávce znovu otevřel loni v říjnu.
Soud rozsáhlý případ otevřel v září 2022, kvůli nepřítomnosti obžalovaných se mu to podařilo až napotřetí. Obžalobě kromě FAU čelí také vyškovská Verami International Company spolu s dalšími 16 lidmi. Firmy při nákupu pohonných hmot podle žalobce využily obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně. Před soudem za tu dobu stanuly desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího Generálního ředitelství cel, ale i politici.
V roli svědků v Olomouci vypovídal například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU "naši klekli". Podle jednatele FAU Vojtěcha Csabiho šlo o cílenou likvidaci jeho firmy kvůli obchodním zájmům společností předsedy ANO a tehdejšího ministra financí Babiše, nynějšího premiéra. Babiš u soudu takové obvinění odmítl. Jakékoliv zájmy v kauze odmítla i Schillerová, která tehdy působila jako náměstkyně ministra financí a měla v gesci daně a cla. U soudu vypovídala kvůli listině z dubna roku 2016, v němž ji Generální ředitelství cel podrobně informovalo o aktuálním daňovém řízení, ve kterém figurovala FAU jako ručitel firmy Verami International Company.