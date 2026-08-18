Olomoucký start-up Kardi Ai expanduje s EKG monitoringem do Indie

Olomoucký start-up Kardi Ai, který vyvinul systém pro dlouhodobé sledování srdečního rytmu, získal licenci umožňující dovoz a prodej této technologie v Indii. Firma chce provoz na indickém trhu s více než 1,4 miliardy obyvatel zahájit v posledním čtvrtletí letošního roku. Do konce příštího roku hodlá oslovit desítky tisíc indických pacientů. ČTK to dnes sdělili zástupci společnosti Kardi Ai.
"Získat během čtyř měsíců licenci pro největší světový trh je pro firmu naší velikosti mimořádný úspěch. Obvykle tento proces i větším firmám trvá zhruba rok," uvedl spoluzakladatel a ředitel Kardi Ai Vlastimil Hrabal. Firma podle něj musela upravit evropskou dokumentaci podle požadavků indického regulátora, najít místního partnera a doložit bezpečnost i klinické využití systému.
Jako výchozí místo pro expanzi si společnost Kardi Ai vybrala Hajdarábád, který patří mezi významná indická centra zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a technologických inovací. Start-up chce nejprve ověřit svůj obchodní a klinický model ve státě Telangána a následně jej prostřednictvím nemocničních sítí rozšířit do dalších indických států.
"Indie má obrovskou poptávku po kardiologické péči, zároveň se ale potýká s nedostatkem specialistů a velkými vzdálenostmi. Dlouhodobé monitorování mimo nemocnici může pomoci dostat kvalitní diagnostická data i k pacientům, kteří by jinak museli za vyšetřením cestovat několik hodin," řekl spoluzakladatel Kardi Ai David Skála.
Systém Kardi Ai kombinuje hrudní pás se snímačem EKG, mobilní aplikaci a automatickou analýzu záznamů pomocí umělé inteligence. Umožňuje dlouhodobě sledovat srdeční rytmus při běžném životě pacienta. Podle firmy tak může pomoci zachytit nepravidelně se objevující arytmie včetně fibrilace síní, které krátké klidové EKG nebo jednodenní měření nemusí odhalit. Systém nestanovuje diagnózu, jeho výsledky slouží lékařům jako podklad pro další posouzení.
V Česku Kardi Ai podle údajů společnosti spolupracuje se 60 nemocnicemi a eviduje více než 5000 aktivních předplatných. Firma tvrdí, že její systém dosud ve více než 500 případech upozornil na závažný problém se srdečním rytmem. Olomoucký start-up působí také na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Na konci letošního roku plánuje vstoupit na německý trh. V další fázi chce expandovat také do Spojených arabských emirátů a Singapuru.