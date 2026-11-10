Olomoucký Telegraph Film Festival se zaměří na stereotyp osudové ženy

Filmová přehlídka Telegraph Film Festival v Olomouci se letos zaměří na ženskou perspektivu ve filmu a umění. Přestaví ji nejen prostřednictvím ženských filmových postav, ale také tvorby režisérek a dalších umělkyň. Přehlídka s podtitulem Femmes Fatales nabídne divákům od středy do soboty pět celovečerních filmů a dva experimentální snímky. Projekce navíc propojí s výtvarným uměním, videoartem a debaty s tvůrci, sdělila ČTK mluvčí festivalu Markéta Kalousková.
"Letošní ročník filmové přehlídky jsme se rozhodli věnovat ženským autorkám, protože se na poli české a slovenské kinematografie urodilo v posledním roce hned několik nepřehlédnutelných a zajímavých filmů, které získaly ocenění z nejpřednějších filmových festivalů a za nimiž stojí převážně ženy," řekl na dotaz ČTK šéfdramaturg festivalu Michael Bukovanský.
Doplnil, že pořadatelé si byli zároveň vědomi několika významných výročí spjatých s ženskou filmografií a identitou feministické tvorby. "Proto jsme měli radost spojit představení filmů třeba právě Věry Chytilové s filmy mladých autorek jako Viktorie Štěpánová, Martina Buchelová nebo Pepa Lubojacki," doplnil šéfdramaturg.
Letošní podtitul Femmes Fatales podle pořadatelů přehlídky obrací zažitý stereotyp osudové ženy. Nezaměřuje se pouze na magnetické hrdinky před objektivem, ale staví do popředí tvůrkyně, které stojí za kamerou, režírují, ilustrují a samy určují směr pohledu. Mezi programové pilíře festivalu patří film Věry Chytilové Sedmikrásky, od jehož uvedení letos uplynulo 60 let. "Zahajovací večer festivalu přinese restaurovanou verzi legendárního filmu o svobodné ženské rebelii," popsala Markéta Kalousková.
Ve čtvrtek se mohou diváci těšit na krátký film Viktorie Štěpánové Volklore, který nedávno získal stříbrného Studentského Oscara. Experimentální videoesej zkoumá, jak se mění český folklor ve věku sociálních sítí. Projekci doprovodí debata s režisérkou. V programu festivalu nechybí i další oceňovaný snímek, intimní časosběrný dokument Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Přehlídka nabídne i slovenskou romantickou tragikomedii Milovník, ne bojovník režisérky Martiny Buchelové či kultovní snímek Thelma a Louise, od jehož premiéry uplynulo 35 let.
Součástí programu je i propojení filmových projekcí s výtvarným uměním. Pořadatelé připravují komentovanou prohlídku výstavy White Noise berlínské umělkyně Anny Uddenbergové v Telegraph Gallery i promítání jejích videoesejí Useless Sacrifice. Na programu festivalu je také přednáška ilustrátorky Berry26 s názvem Komiks jako režie, která zájemcům představí, jak vzniká rytmus stránky, jak pracuje s kompozicí a jak lze obrazem řídit pozornost čtenáře. Více informací je na stránkách festivalu.