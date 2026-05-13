Olomoucký Telegraph uvede dokument o československé výtvarné scéně 80. let

V olomoucké Telegraph Gallery bude mít ve čtvrtek premiéru krátkometrážní dokumentární film Signál z osmdesátek, který mapuje neoficiální československou výtvarnou scénu 80. let. Třicetiminutový snímek režiséra Michaela Bukovanského volně navazuje na úspěšnou výstavu Signál IV, která v roce 2024 představila díla umělců z neoficiálního proudu československé scény této doby. ČTK to dnes sdělila mluvčí galerie Markéta Kalousková.
Pro Telegraph Gallery jde už o pátý počin na poli dokumentární filmové produkce.
"Dokumentární film Signál z osmdesátek není pouhým ohlédnutím za jednou výstavou, ale hloubkovou sondou do myšlení generace, která tvořila navzdory režimu. Je to živá mozaika osobních příběhů, v níž se potkávají klíčové postavy tehdejšího uměleckého pozadí s kurátory a sběratelem Robertem Runtákem. Snímek zachycuje atmosféru doby, kdy tvorba nebyla jen estetickou volbou, ale vyjádřením vnitřní svobody," uvedla mluvčí.
Podle režiséra snímku, který na scénáři spolupracoval s kurátorem výstavy Janem Kudrnou, nebylo možné umění 80. let obsáhnout pouze v jednom krátkém dokumentárním filmu, a to mimo jiné s ohledem na mimořádně bohatou tehdejší tvorbu.
"Vzali jsme si tak za cíl ji aspoň částečně znovu zpřítomnit prostřednictvím mozaiky autentických výpovědí lidí, kteří působili na umělecké scéně. Film tak dává svědectví o lidech, kteří tehdy tvořili a vystavovali, často navzdory obstrukcím a nařízením ze strany soudobého establishmentu," uvedl Bukovanský.
V dokumentu účinkují přední postavy české výtvarné scény jako jsou Jiří David, Stanislav Diviš, Margita Titlová Ylovsky, Václav Marhoul či Tomáš Ruller. Jejich výpovědi doplňují postřehy kurátora Jana Kudrny a majitele sbírky Roberta Runtáka, který stál u zrodu námětu filmu.
Po projekci dokumentu chystá galerie diskusi s režisérem, producenty a vybranými protagonisty filmu. Diváci tak budou mít příležitost detailně nahlédnout do zákulisí vzniku snímku i do širšího kontextu této doby jako fenoménu.
Výstavu Signál IV mapující tvorbu 38 umělců a umělkyň aktivních v 80. letech otevřela Telegraph Gallery v prosinci roku 2024. Představila na ní například díla Milana Knížáka, Adrieny Šimotové či umělců skupiny Tvrdohlaví. Kurátoři výstavy tehdy uvedli, že to nejzajímavější ze soudobé umělecké scény té doby se odehrávalo mimo oficiální dohled hodnoticích komisí, které měly být garantem dodržování ideové a umělecké hodnoty. Výstava prezentovala generaci umělců a umělkyň 80. let v konfrontaci s jejich mentory, kteří působili mimo oficiální instituce.