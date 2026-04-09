Vrchní soud za policejní úniky potvrdil vinu u devíti obžalovaných, část vrátil

Autor: ČTK
  0:12aktualizováno  12:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Olomoucký vrchní soud dnes v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných, mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu. Soud v Brně se bude muset opět zabývat nejen případem devíti obžalovaných, které původně zprostil obžaloby, ale i jednáním části obžalovaných, jimž dnes odvolací soud uložil za jiné skutky pravomocné tresty.

Kauza podle žalobců objasňuje rozsáhlé zneužívání pravomoci příslušníky bezpečnostních sborů a obchodování s informacemi z policejních databází.

Žalobce Miroslav Stoklásek byl s rozhodnutím soudu spokojen. Poukázal na to, že podmíněný trest byl snížen jen u dvou obžalovaných, kteří u odvolacího soudu projevili sebereflexi. Ocenil i to, že případ devíti obžalovaných, kteří byli původně zproštěni, se vrací do Brna. "Bylo to pro mě nejpalčivější a nejzásadnější, z mého pohledu je to vítězství. Nemohl jsem se spokojit s tím, že aby takto závažné skutky nebyly potrestány," řekl dnes novinářům Stoklásek.

Vrchní soud potvrdil vinu a uložil pravomocné tresty Tereze Čoupkové, Kamilu Jurčíkovi, Jiřímu Kozákovi, Danielu Medvecovi, Radku Moricovi, Martinu Noskovi, Marku Novákovi, Jakubu Patlokovi a Michalu Ratajskému. Jde převážně o tehdejší policisty či jejich klienty, Čoupková neoprávněně lustrovala informace na státním zastupitelství. Bývalému detektivovi Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Ratajskému, který původně dostal jen peněžitý trest 200.000 korun, odvolací soud navíc uložil i podmíněný trest 24 měsíců s odkladem na 36 měsíců. Podmíněný trest kromě peněžitého trestu uložil soud i podnikateli Radku Moricovi, který těžil informace od bývalého celníka Jurčíka. v obou případech byly podle vrchního soudu dříve uložené tresty nepřiměřené.

Část případů Ratajského i Morice stejně jako části výroků u Medvece, Morice a Nováka a případ bývalého policisty Vladimíra Smejkala soud navíc vrátil brněnskému soudu. Důvodem tohoto kroku je souvislost se zprošťujícími částmi rozsudku u Václava Kvíčaly, Ivo Sloupa, Martina Hrdého, Libora Macka, Vladimíra Bendy, Tomáše Rotrekla, Michala Kováře, Radka Staňka, Radima Jüttnera a Alexandra Jedličky, které bude muset soud rovněž znovu projednat.

Podle soudu byla část zprošťujících výroků odůvodněna nedostatečně. Zabývat se tím však bude muset nový senát, původní soudkyně Dita Řepková byla totiž jmenována soudkyní Ústavního soudu. "Bude to namáhavé, drahé a složité, nemůžeme ale přivřít oči nad tím, že rozhodnutí v těchto výrocích nejsou správná, nemohlo to před tímto soudem obstát," uvedl předseda senátu Libor Losa. Apeloval přitom na obžalované, aby změnili přístup k této trestní věci a postavili se k ní čelem. "Nechápeme, že si neuvědomili, že udělali zásadní chybu a na tu chybu nedokázali reagovat," podotkl předseda senátu s tím, že jde o velmi závažné jednání.

U obžalovaného někdejšího důstojníka GIBS Miroslava Palána, obžalovaného Vladimíra Bendy, Vladimíra Macíka a Oldřicha Najvirta soud dnes zamítl odvolání státního zástupce, jejich zproštění obžaloby je tak pravomocné.

Kauza se týká především tehdejších příslušníků bezpečnostních sborů a lidí, kteří od nich podle obžaloby získávali informace. Obžalovaní podle státního zástupce neoprávněně prováděli lustrace v informačních systémech policie a celní správy. V případě obžalovaných příslušníků krajský soud jejich trestnou činnost posoudil většinou jako zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Označil je buď za pachatele nebo návodce k tomuto činu.

Rozsáhlý únik informací z policejních spisů, které mířily především do podnikatelského prostředí, odkrývali policisté a žalobci postupně. Kauza označovaná Vork navazuje na další rozsáhlé případy trestných činností, ze kterých informace unikaly. Její rozsah byl mimořádný, jen po podání obžaloby měl spis 16.000 stran. "Věc je mimořádně komplikovaná a závažná. Už samotné vynášení informací z policie či státního zastupitelství je neskutečný problém. Je tam navíc konkrétní propojení s lidmi, kteří páchali trestnou činnosti a měli evidentní zájem být informováni o tom, zda se o ně policie zajímá. Pokud se k tomu některý z policistů propůjčí a jedná ve prospěch těchto osob, nemůžu s tím bytostně souhlasit," dodal žalobce.

Pravomocné tresty uložené Vrchním soudem v Olomouci

Jméno výše trestu peněžitý trest zákaz činnosti u policejních sborů

Tereza Čoupková 12 měsíců odloženo na 18 měsíců 50.000 Kč

Kamil Jurčík 24 měsíců na 30 měsíců 120.000 Kč

Jiří Kozák 120.000 Kč

Daniel Medvec 24 měsíců na 36 měsíců 200.000 Kč 5 let

Radek Moric 24 měsíců na 36 měsíců 300.000 Kč

Martin Nosek 36 měsíců na 36 měsíců 30.000 Kč 5 let

Marek Novák 18 měsíců na 30 měsíců 30.000 Kč

Jakub Patloka 24 měsíců na 36 měsíců 150.000 Kč

Michal Ratajský 24 měsíců na 36 měsíců 200.000 Kč

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  9:17

Povodí Moravy kvůli ekologům stáhlo žádost o přístav na Pahrbku v Napajedlích

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Příprava plánovaného přístavu Pahrbek v Napajedlích na Baťově kanále se vrátila o krok zpět. Zatímco napajedelská radnice tam chce letos začít stavět sportovní halu, což by mělo podpořit cestovní...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

V Mostě vybrali vítěze na proměnu Prioru, radnice si ho zatím nechává pro sebe

Budova obchodního domu Prior v Mostě (září 2024)

Radnice v Mostě vybrala vítěze architektonické soutěže na rekonstrukci obchodního domu Prior. Kdo jím je, ale magistrát zatím neřekl. V dominantní stavbě v centru města má každopádně vzniknout...

14. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

