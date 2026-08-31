Olomoučtí archeologové zkoumají nález z doby bronzové v jeskyni u Javoříčka

Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili jeskyňáři při odkrývání prostor nově objevené jeskyně v okolí Javoříčských jeskyní na Olomoucku. V jezevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo z pozdní doby bronzové. Nálezy nyní zkoumají archeologové Centra muzejní archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Odborníci odebírají vzorky pro vědecký výzkum, který může přinést další informace o minulosti tohoto místa, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
Jeskyně se nachází v katastru obce Hvozd u Konice, nedaleko Javoříčských jeskyní. "Nález z pozdní doby bronzové ukazuje, že se v tomto prostoru člověk pohyboval už přibližně před třemi tisíci lety. Většinu sedimentů však jeskyňáři odkryli ještě před zahájením archeologického výzkumu, proto se nyní soustředíme především na odběr vzorků pro radiokarbonové datování a paleobotanickou analýzu," uvedl kurátor archeologické sbírky muzea Patrik Urban. Doplnil, že nástroje mohly být součástí narušeného hrobu, zakopaného pokladu nebo kultovních almužen.
Samotný archeologický průzkum komplikuje stísněný prostor jeskyně. Archeologové pracují pouze v její vstupní hale, která je velmi úzká a umožňuje pohyb jen několika lidí současně. "Je to skutečně malý prostor. Ve vstupní části může v jednu chvíli pracovat v podstatě jeden archeolog a vedle něj se vejde už jen několik dalších lidí. Další archeologické nálezy v tuto chvíli nepředpokládáme, důležité ale budou výsledky odebraných vzorků," doplnil Urban.
Nález části nádoby a kostěného šídla otevírá podle odborníků otázku, jakým způsobem lidé v pozdní době bronzové jeskyni využívali. Přesnější odpověď by mohly přinést právě výsledky odborných analýz. Samotnou jeskyni objevil loni David Stodola, po němž také nese své jméno. Na Speleofóru 2026 získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev v České republice. Podle informací speleologů jde o spletitý systém krasových chodeb různých výškových úrovní, bohatě zdobených dómů, propastí a komínů o celkové délce 315 metrů.