Olomoučtí lékaři prodlužují kosti pomocí titanových hřebů s magnetem

Lékaři Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) dokážou pacientům s vrozeně zkrácenými či deformovanými končetinami prodloužit končetiny pomocí titanových hřebů s magnetickým mechanismem až o několik centimetrů. Moderní metoda umožňuje postupné natahování kostí bez nutnosti používat zevní fixátory. ČTK to dnes sdělil lékař ortopedické kliniky FNOL Karel Ročák, který se tomuto druhu operací věnuje.
V minulosti lékaři ke korekcím délky končetin používali zevní fixátory, které kvůli dlouhodobému prostupu kůží zvyšovaly riziko infekčních i mechanických komplikací. Nová metoda využívá titanové vysouvací hřeby umístěné pod kůží, takže z těla nic nevyčnívá a riziko komplikací je výrazně nižší. V Česku ji vedle Olomouce nabízejí jen specializovaná pracoviště v Praze a Brně.
"Metoda, při níž se obvykle do kosti, ale někdy i vedle ní vloží titanový hřeb s magnetem, jenž způsobí natahování kosti, je náročná jak pro samotného pacienta, tak v případě dětí i pro jejich rodiny. Po zákroku je kromě každodenního přikládání externího pohonného magnetu potřeba hlavně neustále cvičit klouby a protahovat svaly, aby došlo ke kýženému efektu," uvedl Ročák. Například prodloužení kosti o čtyři centimetry vyžaduje tři až čtyři měsíce intenzivní rehabilitace.
Jednou z pacientek olomouckých ortopedů je sedmiletá Ema z Přerova, která se narodila s kratší a deformovanou nohou. Lékaři jí před rokem začali končetinu narovnávat a kvůli malému průměru kosti použili dva hřeby s magnetem. "Teď už je ve stavu, kdy další operaci neplánujeme. Naším cílem je rozcvičit kotník, aby byl pokud možno plně hybný," podotkl Ročák.
FNOL, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 v ní pracovalo 4243 zaměstnanců. Ambulantně ošetří více než milion pacientů za rok. Lékaři FNOL ročně udělají přibližně 34.000 operací.