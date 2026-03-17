Olomoučtí lidovci budou vybírat nového předsedu, Slavotínek po 11 letech končí

Olomoučtí krajští lidovci budou v první polovině dubna na krajské konferenci vybírat svého nového předsedu. Dosavadní předseda Ivo Slavotínek nebude po 11 letech post obhajovat. O místo krajského předsedy mají zájem tři kandidáti, jde o starosty měst a obcí, zjistila ČTK. Konference se uskuteční 11. dubna v Žárovicích na Prostějovsku, delegáti na ní budou nominovat také kandidáta na celostátního předsedu.
"Jsem ve funkcích včetně okresního předsedy dohromady již 15 až 18 let. Je potřeba se v krajské organizaci posunout zase dál. Dám proto prostor kolegům, aby přinesli nějaký čerstvý vítr. Já se budu nyní zaměřovat na svou původní profesi, na sociální služby," řekl ČTK Slavotínek, který se věnuje problematice sociální péče o seniory a zdravotně postižené a je ředitelem Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici na Olomoucku.
Krajského předsedu volí lidovci každé dva roky. Slavotínek, který byl v minulém volebním obdobím také náměstkem hejtmana, byl v této funkci celkem 11 let. O jeho post budou na sněmu usilovat tři nominovaní kandidáti. "Je to starostka Plumlova na Prostějovsku Gabriela Jančíková, starosta Zábřehu na Šumpersku František John a starosta Slatinic na Olomoucku Ondřej Mikmek," doplnil Slavotínek.
Delegáti olomoucké krajské KDU-ČSL budou na konferenci debatovat také o kandidátovi na celostátního předsedu strany. Podle Slavotínka chtějí do funkce stranického předsedy podpořit jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Grolich ohlásil kandidaturu koncem ledna. Jen několik hodin před tím sdělil současný lidovecký předseda a někdejší ministr zemědělství Marek Výborný, že mandát stranického předsedy obhajovat nebude. Volební sjezd lidovců bude 24. a 25. dubna v Ostravě.
Krajské konference v Žárovicích se zúčastní 85 lidovců. KDU-ČSL má v Olomouckém kraji v současné době 1787 členů.