Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody u Lipiny na Olomoucku

Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody, při které minulý týden zemřel u Lipiny na Olomoucku po střetu s nákladním autem mladý motorkář. Žádají zároveň řidiče, kteří v danou dobu projížděli místem nehody, o případný videozáznam z palubní kamery, sdělil ČTK mluvčí policie Jaroslav Herzán. Nehoda se stala na hlavním tahu mezi Šternberkem a Moravským Berounem, na němž jsou četné zatáčky.
"K dopravní nehodě došlo v úterý 29. září v 17:24 na silnici I/46 na kilometru 62,62 ve směru jízdy od obce Moravský Beroun do obce Lipina. Při průjezdu takzvaným esíčkem došlo ke střetu nákladního vozidla značky DAF a protijedoucího motocyklu značky Suzuki. Během nehody motocyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl," uvedl policejní mluvčí.
Kvůli objasnění nehody se olomoučtí kriminalisté obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci, případní svědci dopravní nehody mohou informace poskytnout na lince 158, případně osobně na jakémkoliv oddělení policie.