Olomoučtí policisté našli u muže přes půl kilogramu pervitinu, byl nervózní

Přes půl kilogramu pervitinu objevili olomoučtí policisté u osmnáctiletého muže z Ostravska při běžné dopravní kontrole. Drogy o váze 650 gramů, které by měly na trhu hodnotu v řádu stovek tisíc korun, měl schované pod bundou, policisty na sebe upozornil svým nervózním chováním, sdělil dnes ČTK olomoucký policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Mladíkovi hrozí až deset let vězení. Podobné chování prozradilo nedávno v Olomouci také třiatřicetiletou ženu, v jejím kufru díky tomu našli policisté více než 15 kilogramů kratomu.
Mladík byl obviněn z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. "Muž na sebe nervózním chováním upoutal pozornost policistů během dopravní kontroly, kde figuroval jako spolucestující. Ti si všimli, že si neustále drží spodní část kožené bundy, přičemž bylo evidentní, že tam má nějaký obsah. Na základě následující výzvy policistům vydal dvě krabičky, ve kterých bylo dohromady téměř 650 gramů pervitinu," uvedl policejní mluvčí.
Obdobným chováním na sebe upozornila olomoucké policisty letos v srpnu také třiatřicetiletá žena v ulici Dolní Novosadská v Olomouci. Policisté na místo tehdy přijeli kvůli jejímu údajnému napadení. Žena během vyšetřování stála u svého osobního auta, po celou dobu se podle policistů chovala velmi nervózně a neustále pohledem kontrolovala jeho zavazadlový prostor. Policisté tam poté našli v igelitovém pytli více než 15 kilogramů kratomu, psychomodulační látky, jejíž prodej podléhá přísné kontrole.