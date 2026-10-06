Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce, našli ji podchlazenou

Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce z Olomouce. Žena trpící stařeckou demencí byla pohřešována od pondělí, kdy se nevrátila domů. Policisté ji našli dnes, byla podchlazená, ale v pořádku, sdělila dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.
"Žena byla nalezena při pátrací akci policejního vrtulníku s termovizí zdravá, naštěstí jen podchlazená, ale v pořádku," uvedla policejní mluvčí.
Seniorka byla naposledy viděna v pondělí 5. října okolo 18:00 na Horním náměstí v Olomouci. Domů se přes noc nevrátila, své rodině se neozvala a byla nekontaktní.