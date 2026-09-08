Olomoučtí policisté varují před podvodnými prodeji briket, mají šest případů

Policisté varují před podvodnými prodeji briket nebo pelet, během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali na Olomoucku již šest případů okradených lidí. Všechny měly přitom obdobný scénář - lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se však nedočkali. Celková škoda je vyčíslena na 140.000 korun. sdělil dnes ČTK mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Případy policie vyšetřuje jako podvod se sazbou až pěti let vězení.
Jeden z případů evidují například policisté ve Šternberku, žena tam reagovala na nabídku na e-shopu s tuhými palivy. "Na internetu si našla výhodnou nabídku dřevěných válcových briket v celkové hodnotě přes 5000 korun. Zboží vložila do virtuálního košíku a přešla k platbě, přičemž prodejce nabízel pouze okamžitou platbu bankovním převodem. Žena tento platební způsob akceptovala a zboží uhradila. Obratem jí na e-mail přišla faktura za nákup paliva," uvedl policejní mluvčí.
Brikety však ženě ve smluvený čas doručeny nebyly. Když poškozená zkontrolovala kontaktní údaje e-shopu, zjistila, že uvedené telefonní číslo ani IČO neexistují. "Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už šest poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu," doplnil mluvčí.
Policie v této souvislosti znovu apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná při nákupech na internetu. "Podvodníci často využívají sezonních akcí a lákají na podezřele nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jejich stránkách," popsal Herzán. Zájemci by si také měli zkontrolovat kontaktní údaje prodejce, zejména jestli má platné IČO a funkční telefonní číslo.