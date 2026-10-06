Olomoučtí policisté vyhlásili pátrání po 82leté seniorce, nevrátila se domů

Olomoučtí policisté vyhlásili pátrání po dvaaosmdesátileté Anně Račanské z Olomouce. Seniorka trpící stařeckou demencí je pohřešována od pondělí, kdy se nevrátila domů. S žádostí o pomoc se policisté obracejí také na veřejnost, sdělil dnes ČTK jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
"Naposledy byla viděna v pondělí 5. října okolo 18:00 na Horním náměstí v Olomouci. Domů se přes noc nevrátila, své rodině se dosud neozvala a je nekontaktní," uvedl mluvčí.
Žena je vysoká 160 až 165 centimetrů, má hubenou postavu a hnědé vlasy. Na sobě by mohla mít tmavě modrou bundu, tmavě modré rifle, černé dámské polobotky a béžovou kabelku. Policisté žádají případné svědky, kteří by seniorku spatřili nebo by věděli, kde je, aby neprodleně volali na linku 158.