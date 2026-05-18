Olomoučtí studenti medicíny pomáhají v terénu lidem v nouzi

Za bezdomovci a sociálně slabými lidmi vyrážejí pravidelně do ulic Olomouce medici ze studentského spolku Medici na ulici. Vybaveni zdravotnickým materiálem ošetřují přímo v terénu chronické rány či kožní infekce. Lidem v nouzi zároveň poskytují psychickou podporu a základní zdravotní poradenství. Projekt propojuje studium medicíny s praxí a vychází z konceptu takzvané street medicine, informoval dnes mluvčí olomoucké Univerzity Palackého (UP) Egon Havrlant.
Olomoucký tým pod vedením studentů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd společně s dalšími dobrovolníky pravidelně navštěvuje místa, kde se lidé bez domova nebo v nelehké sociální situaci pohybují. V Olomouci jde o komunitu Sant'Egidio na Blažejském náměstí a noční centrum olomoucké charity. "Mezi nejčastější ošetření patří chronické rány, například bércové vředy, nebo špatně se hojící rány po zranění. Setkáváme se také s popáleninami či omrzlinami. Časté jsou rovněž kožní infekce a mykózy, ale i různé bolesti nebo akutní zdravotní potíže. Když se setkáme s problémem, který přesahuje naše možnosti nebo schopnosti, motivujeme klienty k vyhledání odborné pomoci," uvedl medik Ján Grabczak.
Kromě poskytnuté zdravotnické pomoci je podle zástupců univerzity důležitý i lidský kontakt a komunikace bez předsudků, založená na empatii, respektu a lidském přístupu. "Pro mnoho lidí na ulici je právě tato chvíle jedním z mála momentů, kdy se cítí viděni a respektováni," podotkl mluvčí.
Do terénu chodí studenti vybaveni batohem se základním zdravotnickým materiálem. "Nechybějí rukavice, roušky, ochranné bundy s logem spolku, nástroje, obvazový materiál, dezinfekce či základní volně dostupné léky a masti, které mohou používat. Nejdůležitější součástí je však úsměv na tváři," uvedla studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Ema Sitková.
Aktivity spolku mají podle zástupců UP zároveň významný vzdělávací rozměr. Studentům lékařské fakulty umožňují získat cenné zkušenosti z terénní medicíny, rozvíjet empatii a lépe porozumět zdravotním i sociálním problémům lidí na okraji společnosti.