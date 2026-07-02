Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin

Tým vědců z olomouckého institutu CATRIN Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady (ERC) na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci prvků vzácných zemin. Projekt REEactor propojí automatizovanou chemii, umělou inteligenci a molekulární výzkum s cílem snížit spotřebu chemikálií i množství toxického odpadu při získávání strategických surovin. Grant ve výši přibližně 3,6 milionu korun je jediným ze 182 podpořených projektů letošní výzvy, který zamíří do České republiky, sdělili dnes ČTK zástupci UP.
"REEactor se zaměřuje na nalezení molekulárního klíče k jednomu z nejobtížnějších problémů při zpracování kritických surovin: jak oddělit prvky vzácných zemin, které jsou téměř nerozeznatelné. Místo pomalého testování jednotlivých sloučenin využijeme automatizaci k přípravě a testování desítek tisíc molekulárních variant, zatímco umělá inteligence nám pomůže identifikovat ty nejúspěšnější," uvedl vedoucí týmu, chemik Alexander Dömling.
Skupina 17 chemických prvků vzácných zemin je nezbytná například pro výrobu baterií, elektromobilů, letadel, dronů, větrných turbín, mobilních telefonů, diagnostických zdravotnických přístrojů, polovodičů či vysoce výkonných magnetů. Jejich průmyslová separace je dnes z velké části soustředěna v Číně a využívá technologie vyvinuté před několika desetiletími. Současné postupy podle vědců vyžadují velké množství chemikálií a energie a produkují značné množství toxického odpadu. Nová platforma REEactor má tyto nedostatky odstranit.
Projekt REEactor nezůstane jen u objevování molekulárních variant. Ty nejslibnější vědci otestují v podmínkách co nejvíce odpovídajících skutečnému zpracování a recyklaci prvků vzácných zemin. Ověří tak, zda technologie funguje nejen v laboratoři, ale má potenciál i pro budoucí průmyslové využití. "V delším horizontu by REEactor mohl pomoci nahradit rozsáhlé a zdrojově náročné průmyslové separační provozy menšími modulárními jednotkami, které budou efektivnější, flexibilnější a šetrnější k životnímu prostředí. Převod technologií do průmyslové praxe má umožnit nově vzniklá spin-off společnosti REEactor, jejíž rozvoj je dalším úkolem projektu," řekla členka týmu Imma Capriello.
Podle Dömlinga je získání grantu důležitým potvrzením toho, že autonomní chemie, automatizace a umělá inteligence mohou pomoci řešit jednu z nejnaléhavějších evropských výzev v oblasti kritických surovin. "Čína po desetiletí budovala expertizu v separaci prvků vzácných zemin, specializované akademické kapacity i průmyslové know-how. Evropa nyní musí vybudovat vlastní technologickou sílu v této oblasti. Bezpečnost dodávek kritických surovin nebude založena na pouhém kopírování těžebního modelu minulosti, ale na vytváření technologií, které umožní získat více strategických materiálů z menšího množství zdrojů díky pokročilé inteligenci separačních procesů," doplnil Dömling.
Evropská výzkumná rada (ERC) rozdělila v prvním kole výzvy pro rok 2026 mezi 182 výzkumníků 27,3 milionu eur (přibližně 61 milionů Kč) . Každý grant má hodnotu 150.000 eur (3,63 milionu Kč).