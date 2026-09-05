Olomoučtí vozíčkáři chystají tradiční olomouckou pouť, bude benefiční

Autor: ČTK
  16:27aktualizováno  16:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Čtyřdenní sérii koncertů i řadu doprovodných programů nabídne návštěvníkům letošní ročník Tradiční olomoucké pouti, která se koná na podporu vozíčkářů. Uskuteční se od 11. září do 4. října na ploše zdejší tržnice. Akce má výrazný charitativní rozměr, koná se na podporu Spolku Trend vozíčkářů Olomouc a veřejné sbírky Tkaničky pro Trend. Výtěžek sbírky podpoří osoby s těžkým tělesným handicapem, sdělil dnes ČTK mluvčí spolku a zároveň produkční pouti Milan Papežík.

Benefiční koncerty se odehrají první dva pátky a soboty - 11. a 12. září a 18. a 19. září. Na pódiu se během pouti vystřídá řada výrazných jmen české hudební scény jako Jan Bendig, Kapitán Demo, Alžběta Kolečkářová s kapelou či kapela Reflexy, Stracené Ráj, Kameron nebo Matěj Plšek. "Hudební hosté se připojí k dobročinné myšlence pouti a svou účastí podpoří sbírku Tkaničky pro Trend, která financuje osobní asistenci a další služby pro osoby s tělesným postižením. Všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář pouze za cestovní a produkční náklady," uvedl produkční.

Program benefice postavili pořadatelé letos tak, aby měl nejen zábavný, ale i lidský rozměr. "Benefiční koncerty jsou pro nás srdcovou záležitostí. Propojují hudbu, komunitu a skutečnou pomoc. Jsem rád, že se k nám přidala tak silná sestava interpretů, kteří mají chuť podpořit Trend vozíčkářů a ukázat, že hudba dokáže měnit životy," doplnil Papežík.

Vstupné na koncerty i další doprovodné akce je dobrovolné. Lidé mohou přispívat na provoz pořádajícího Spolku Trend vozíčkářů do zapečetěných kasiček na ploše tržnice, když součástí akce je sbírka Tkaničky pro Trend, která dlouhodobě dofinancovává služby jako osobní asistenci, sociální rehabilitaci nebo podpůrná setkávání. Přispět mohou i formou QR kódu nebo DMS.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc založili v roce 1994 lidé s těžkým tělesným handicapem. Od té doby poskytuje komplexní služby jako osobní asistence, sociální rehabilitace, odbornou poradnu s půjčovnou kompenzačních pomůcek a zaměstnává osoby s těžkým zdravotním postižením. Loni spolek založil novou značku OLLMADE, která otevírá novou kapitolu v oblasti sociálního podnikání této organizace.

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