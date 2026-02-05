V hokeji či akrobatickém lyžování. Kteří olympionici z kraje můžou na hrách zazářit?

Václav Havlíček, Lukáš Jakubíček
  16:02
Pompézní hudební vystoupení, výpravy oděné do extravagantních souprav a především velká sportovní očekávání. To vše bude doprovázet páteční slavnostní zahájení XXV. zimních olympijských her na proslulém italském stadionu San Siro. Užije si ho i čtveřice sportovců pocházejících z Olomouckého kraje. Dva nováčci a dvě stálice.
Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022) | foto: Reuters

Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
Anna Fernstädtová.
7 fotografií

Nečekaný tah Kundrátek

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Když hokejový trenér Radim Rulík oznámil svou nominaci do Itálie, vyvolalo jméno Tomáše Kundrátka největší rozruch. Přitom byl od poslední olympiády celé čtyři roky stálicí hokejové reprezentace. Na zlatém mistrovství světa 2024 dokonce přihrával ve finále na vítězný gól.

V aktuální sezoně ovšem jeho výkony nejsou tak oslnivé. Ba naopak. Ve 41 zápasech za Třinec nedal gól a zapsal zápornou bilanci minus 16 ve statistice účasti na ledě při brankách svého mužstva. Což je nejvíc z týmu.

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Šestatřicetiletý obránce má ale i nadále Rulíkovu důvěru. Celkově jede rodák z Přerova už na své třetí olympijské hry. V jeho prospěch kromě zkušeností mluví podle trenéra také fakt, že se vždy dokáže skvěle nachystat na velký reprezentační turnaj.

Zároveň je i dobrým článkem do kabiny, a pokud by se hokejistům podařilo získat medaili, určitě se stane jedním z lídrů oslav. Ostatně tak, jako jím byl v Praze.

„Pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem. A rychlost? Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam,“ říká Kundrátek.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Stálice Přibylová

Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.

Při premiérové olympijské účasti českých hokejistek před čtyřmi lety z toho bylo sedmé místo. Od té doby se ale poměry změnily. Ženská reprezentace na následujících čtyřech mistrovstvích světa získala dva bronzy a dvě čtvrtá místa. Pokaždé u toho byla i stálice družstva Vendula Přibylová z Uničova na Olomoucku.

V 29 letech patří k nejzkušenějším hráčkám týmu. Do seniorské reprezentace nakoukla v pouhých patnácti letech v sezoně 2011/2012 a v následujících čtrnácti ročnících vynechala útočnice švédského Modo jen dva světové šampionáty.

Rady od bráchy? Jen občas. A teď zahnat olympijské zklamání, touží Přibylová

Její bratr Matěj – centr extraligových Vítkovic – má bronz z juniorského mistrovství. Přibylová by teď určitě chtěla rodinnou sbírku rozšířit minimálně o stejnou placku. Nebo ještě lépe přidat jiný cenný kov.

Olympijský program hokejistek začal už dnes proti USA. A hokejoví experti věští: dámy mají větší šanci na medaili než muži.

„Asi to bude pravda, protože když se podíváme na mužský turnaj, ta konkurence způsobená účastí hráčů z NHL je neskutečná,“ neskrývá Přibylová.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Neuvěřitelná Měrková

Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.

Být dobrý ve dvou sportech? Budiž. Ale skvěle ovládat hned tři? Adéla Měrková ze Šumperka v mládí reprezentovala Česko v gymnastice, úspěchy světového měřítka pak posbírala v parkouru, na zimní olympiádu ale jede, světe div se, jakožto akrobatická lyžařka.

Disciplíně aerials, kterou proslavil zlatým skokem Aleš Valenta v roce 2002, se přitom Měrková věnuje pouhé čtyři roky. Přesto ji ve 24 letech čeká premiéra pod pěti kruhy. A bude u toho i Valenta, který nevšední sportovní úkaz Měrkovou trénuje.

Ostatně, byl to právě legendární olympionik, jenž si ji vytipoval, když do jeho areálu ve Štítech na Šumpersku přijela se sestrou skotačit na trampolínách.

„Moc se těším. Odmala pro mě byl sen ukázat se na olympiádě. Byť by mě dřív nenapadlo, že to bude právě na lyžích. Cítím i trochu nervozity, ale já si jedu hry hlavně užít,“ usmívá se Měrková.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Mistr světa Kroupa

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.

Když se loni v lednu stal teprve druhým Čechem v historii, který ovládl juniorské mistrovství světa v „boulích“, znalci akrobatického lyžování zpozorněli. V tom klukovi něco je!

A taky, že ano. V devatenácti letech čekají Matyáše Kroupu první olympijské hry, přesto rodák ze Šumperka hlásí: „Já chci do finále!“

V Itálii se představí ve dvou disciplínách – klasické jízdě na boulích i takzvaných dualech, což je olympijská novinka, při níž dva závodníci jedoucí na stejném kopci soupeří paralelně proti sobě.

Po Sudové další mistr boulí? Kroupa je juniorským šampionem v paralelní jízdě

Ačkoliv právě v ní získal Kroupa juniorský titul mistra světa, víc si teď věří na klasiku. Předvést by měl také zcela nové triky, které ohromí porotu.

„Do poslední chvíle jsem si nechtěl dávat do hlavy, že jedu o olympiádu. A pak když to vyšlo… byl jsem z toho emočně rozloženej. Měl jsem radost a vzpomínal na všechny dny strávené tréninkem a na všechny neúspěchy,“ vykresluje Kroupa svoji jízdu na světovém poháru v Americe, která mu vynesla místenku do Milána.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Další olympijské naděje spjaté s regionem

V Olomouckém kraji se sice nenarodili, přesto jsou s ním spojení. A také oni se představí na olympijských hrách. O koho jde?

Anna Fernstädtová (skeleton)

Anna Fernstädtová.

Pokud někdo doopravdy pomýšlí na zisk olympijské medaile, pak je to skeletonistka Anna Fernstädtová. Narodila se před 29 lety v Praze, ale před pár lety si kvůli tréninku koupila byt v Šumperku, kde se jí zalíbilo až tak, že se tam usadila.

„Mám pocit, že tady zůstanu, protože je mi v Šumperku vážně fajn. Mám tu dobré kámošky, je odtud blízko do hor i do přírody,“ řekla.

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

A naděje na medaili? Nemalé. V celkovém pořadí světového poháru je na čtvrtém místě, v aktuální sezoně dosáhla i na medailové příčky. Tak proč by se to nemohlo povést také v Itálii?

Až pojede šílenou rychlostí ledovým korytem hlavou dolů, na chvíli z hlavy vypustí i to, že už čtyři roky bojuje s cukrovkou. Že náročnou léčbu a přísný režim zvládá kombinovat s vrcholovým sportem, je obdivuhodné.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Daniel Paulus (skikros)

Daniel Paulus

V jedenatřiceti letech se na olympiádě představí vůbec poprvé. Řeč je o Danielu Paulusovi, který závodí v disciplíně akrobatického lyžování skikrosu.

Rodák z Valašského Meziříčí reprezentuje klub Akademie Přerov. Na jeho stránkách stojí u jména Paulus jasný vzkaz: Náš nejúspěšnější člen.

Lyžování se věnuje už od útlého věku, vždyť svůj první závod absolvoval již ve třech letech! Od té doby hned věděl, že bude lyžařem.

V roce 2021 se rozhodl obohatit své sportovní portfolio o závodění ve skikrosu a hle: čeká ho olympiáda! Jeho největším dosavadním úspěchem je šesté místo z mistrovství světa z roku 2023.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Renars Krastenbergs (hokej)

Renars Krastenbergs přestoupil do Olomouce v létě 2025 ze slovenských...

Ačkoliv na Hanou přestoupil teprve loni v létě, rychle si u fanoušků získal oblibu. Lotyšský útočník hokejového klubu HC Olomouc Renars Krastenbergs (27) vyhlíží už druhou účast na olympiádě.

„Je to pocta. Nemůžu se dočkat, bude to největší turnaj mojí kariéry, objeví se tam spousta hráčů z NHL,“ svěřil se Krastenbergs.

Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

„I proto jsem šel do Olomouce. Chtěl jsem se dostat víc na oči, postavit sám sebe do pozice, odkud mě mohou trenéři nominovat,“ dodal.

Ten jako jeden ze čtyř hráčů olomouckého celku v aktuální sezoně extraligy dosáhl hranice dvaceti kanadských bodů.

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)
Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.
Akrobatická lyžařka Adéla Měrková.
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa.
7 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Památník věznice v Uh. Hradišti představí perzekvované i představitele režimu

PamĂˇtnĂ­k vÄ›znice v Uh. HradiĹˇti pĹ™edstavĂ­ perzekvovanĂ© i pĹ™edstavitele reĹľimu

Národní památník věznice v Uherském Hradišti představí návštěvníkům především období 50. let minulého století a příběhy perzekvovaných lidí i představitelů...

5. února 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Zájem o dotovaná sdílená kola ve Dvoře Králové roste, město je objedná i letos

ilustrační snímek

Dotovaná sdílená kola a elektrokola v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou pokračovat i letos. Loni počet výpůjček kol meziročně...

5. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Poděbrady vybudují ve Velkém Zboží multifunkční hřiště, nápad vzešel od místních

ilustrační snímek

Poděbrady vybudují v městské části Velké Zboží multifunkční hřiště, poslouží pro několik druhů sportů. Požadavek vzešel od místních, s peticí za vybudování...

5. února 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Úřad uložil Pirátům za pochybení při volbách v roce 2024 pokutu 80.000 Kč

ilustrační snímek

Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80.000 korun. Straně vytýká třeba to, že z...

5. února 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Velký rodinný karneval v Turnově

ilustrační snímek

Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.

5. února 2026  16:54

Dcery dva roky trpěly bití či hladovění, matka a její partner dostali po pěti letech

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...

5. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na Zubačce začnou v pátek zimní prázdninové jízdy historického motoráčku

ilustrační snímek

Na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku začnou tento týden zimní prázdninové jízdy historického motorového vozu. Po nejstrmější...

5. února 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.

5. února 2026  16:34

V Krušných horách hrozí kvůli námaze lámání stromů, Horská služba varuje lyžaře

ilustrační snímek

Sněhové podmínky v lyžařských areálech v Karlovarském kraji zůstávají výborné, na svazích je většinou metr technického a přírodního sněhu, zjistila ČTK. Dobré...

5. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.