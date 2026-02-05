Nečekaný tah Kundrátek
Když hokejový trenér Radim Rulík oznámil svou nominaci do Itálie, vyvolalo jméno Tomáše Kundrátka největší rozruch. Přitom byl od poslední olympiády celé čtyři roky stálicí hokejové reprezentace. Na zlatém mistrovství světa 2024 dokonce přihrával ve finále na vítězný gól.
V aktuální sezoně ovšem jeho výkony nejsou tak oslnivé. Ba naopak. Ve 41 zápasech za Třinec nedal gól a zapsal zápornou bilanci minus 16 ve statistice účasti na ledě při brankách svého mužstva. Což je nejvíc z týmu.
Šestatřicetiletý obránce má ale i nadále Rulíkovu důvěru. Celkově jede rodák z Přerova už na své třetí olympijské hry. V jeho prospěch kromě zkušeností mluví podle trenéra také fakt, že se vždy dokáže skvěle nachystat na velký reprezentační turnaj.
Zároveň je i dobrým článkem do kabiny, a pokud by se hokejistům podařilo získat medaili, určitě se stane jedním z lídrů oslav. Ostatně tak, jako jím byl v Praze.
„Pro mě je to čest a budu bojovat za svou zem. A rychlost? Nemyslím si, že to bude až takový rozdíl. Ale uvidíme až tam,“ říká Kundrátek.
Stálice Přibylová
Při premiérové olympijské účasti českých hokejistek před čtyřmi lety z toho bylo sedmé místo. Od té doby se ale poměry změnily. Ženská reprezentace na následujících čtyřech mistrovstvích světa získala dva bronzy a dvě čtvrtá místa. Pokaždé u toho byla i stálice družstva Vendula Přibylová z Uničova na Olomoucku.
V 29 letech patří k nejzkušenějším hráčkám týmu. Do seniorské reprezentace nakoukla v pouhých patnácti letech v sezoně 2011/2012 a v následujících čtrnácti ročnících vynechala útočnice švédského Modo jen dva světové šampionáty.
Její bratr Matěj – centr extraligových Vítkovic – má bronz z juniorského mistrovství. Přibylová by teď určitě chtěla rodinnou sbírku rozšířit minimálně o stejnou placku. Nebo ještě lépe přidat jiný cenný kov.
Olympijský program hokejistek začal už dnes proti USA. A hokejoví experti věští: dámy mají větší šanci na medaili než muži.
„Asi to bude pravda, protože když se podíváme na mužský turnaj, ta konkurence způsobená účastí hráčů z NHL je neskutečná,“ neskrývá Přibylová.
Neuvěřitelná Měrková
Být dobrý ve dvou sportech? Budiž. Ale skvěle ovládat hned tři? Adéla Měrková ze Šumperka v mládí reprezentovala Česko v gymnastice, úspěchy světového měřítka pak posbírala v parkouru, na zimní olympiádu ale jede, světe div se, jakožto akrobatická lyžařka.
Disciplíně aerials, kterou proslavil zlatým skokem Aleš Valenta v roce 2002, se přitom Měrková věnuje pouhé čtyři roky. Přesto ji ve 24 letech čeká premiéra pod pěti kruhy. A bude u toho i Valenta, který nevšední sportovní úkaz Měrkovou trénuje.
Ostatně, byl to právě legendární olympionik, jenž si ji vytipoval, když do jeho areálu ve Štítech na Šumpersku přijela se sestrou skotačit na trampolínách.
„Moc se těším. Odmala pro mě byl sen ukázat se na olympiádě. Byť by mě dřív nenapadlo, že to bude právě na lyžích. Cítím i trochu nervozity, ale já si jedu hry hlavně užít,“ usmívá se Měrková.
Mistr světa Kroupa
Když se loni v lednu stal teprve druhým Čechem v historii, který ovládl juniorské mistrovství světa v „boulích“, znalci akrobatického lyžování zpozorněli. V tom klukovi něco je!
A taky, že ano. V devatenácti letech čekají Matyáše Kroupu první olympijské hry, přesto rodák ze Šumperka hlásí: „Já chci do finále!“
V Itálii se představí ve dvou disciplínách – klasické jízdě na boulích i takzvaných dualech, což je olympijská novinka, při níž dva závodníci jedoucí na stejném kopci soupeří paralelně proti sobě.
Ačkoliv právě v ní získal Kroupa juniorský titul mistra světa, víc si teď věří na klasiku. Předvést by měl také zcela nové triky, které ohromí porotu.
„Do poslední chvíle jsem si nechtěl dávat do hlavy, že jedu o olympiádu. A pak když to vyšlo… byl jsem z toho emočně rozloženej. Měl jsem radost a vzpomínal na všechny dny strávené tréninkem a na všechny neúspěchy,“ vykresluje Kroupa svoji jízdu na světovém poháru v Americe, která mu vynesla místenku do Milána.
Další olympijské naděje spjaté s regionem
V Olomouckém kraji se sice nenarodili, přesto jsou s ním spojení. A také oni se představí na olympijských hrách. O koho jde?
Anna Fernstädtová (skeleton)
Pokud někdo doopravdy pomýšlí na zisk olympijské medaile, pak je to skeletonistka Anna Fernstädtová. Narodila se před 29 lety v Praze, ale před pár lety si kvůli tréninku koupila byt v Šumperku, kde se jí zalíbilo až tak, že se tam usadila.
„Mám pocit, že tady zůstanu, protože je mi v Šumperku vážně fajn. Mám tu dobré kámošky, je odtud blízko do hor i do přírody,“ řekla.
A naděje na medaili? Nemalé. V celkovém pořadí světového poháru je na čtvrtém místě, v aktuální sezoně dosáhla i na medailové příčky. Tak proč by se to nemohlo povést také v Itálii?
Až pojede šílenou rychlostí ledovým korytem hlavou dolů, na chvíli z hlavy vypustí i to, že už čtyři roky bojuje s cukrovkou. Že náročnou léčbu a přísný režim zvládá kombinovat s vrcholovým sportem, je obdivuhodné.
Daniel Paulus (skikros)
V jedenatřiceti letech se na olympiádě představí vůbec poprvé. Řeč je o Danielu Paulusovi, který závodí v disciplíně akrobatického lyžování skikrosu.
Rodák z Valašského Meziříčí reprezentuje klub Akademie Přerov. Na jeho stránkách stojí u jména Paulus jasný vzkaz: Náš nejúspěšnější člen.
Lyžování se věnuje už od útlého věku, vždyť svůj první závod absolvoval již ve třech letech! Od té doby hned věděl, že bude lyžařem.
V roce 2021 se rozhodl obohatit své sportovní portfolio o závodění ve skikrosu a hle: čeká ho olympiáda! Jeho největším dosavadním úspěchem je šesté místo z mistrovství světa z roku 2023.
Renars Krastenbergs (hokej)
Ačkoliv na Hanou přestoupil teprve loni v létě, rychle si u fanoušků získal oblibu. Lotyšský útočník hokejového klubu HC Olomouc Renars Krastenbergs (27) vyhlíží už druhou účast na olympiádě.
„Je to pocta. Nemůžu se dočkat, bude to největší turnaj mojí kariéry, objeví se tam spousta hráčů z NHL,“ svěřil se Krastenbergs.
„I proto jsem šel do Olomouce. Chtěl jsem se dostat víc na oči, postavit sám sebe do pozice, odkud mě mohou trenéři nominovat,“ dodal.
Ten jako jeden ze čtyř hráčů olomouckého celku v aktuální sezoně extraligy dosáhl hranice dvaceti kanadských bodů.