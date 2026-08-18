Za střevní potíže v jesenických lázních mohou noroviry, ukázaly první testy

Během týdne onemocnělo střevní chřipkou nejméně 111 lidí, podle hygieniků jde o mimořádný počet. Další případy nepřibývají, hygienická opatření v lázních zabrala, doplnila Koutná.
„Máme zatím jeden výsledek vyšetření a potvrdily se nám tam noroviry. Je to snadno přenositelné virové onemocnění, které způsobuje akutní gastroenteritidu, to znamená křeče v břiše, vodnatý průjem, případně zvýšenou teplotu. Odpovídá to projevům u případů, které evidujeme. Nicméně jde pouze o vyšetření jednoho klinického vzorku, kolegyně čekají na laboratoř na další vzorky, abychom měli jistotu,“ uvedla Koutná.
Právě od dalších vyšetření si hygienici zároveň slibují, že se jim podaří dopátrat také původce tohoto onemocnění; může jím být například někdo z personálu, ale i jídlo, které klienti a návštěvníci lázní jedli.
„Pokud bude odebrán vzorek od nemocného, který je nositelem, tak se k tomu dopátráme. Případně pokud ten nositel bude v některém z pokrmů, který jsme odebírali, tak se můžeme také dopátrat, odkud to je,“ uvedla mluvčí a doplnila, že je potřeba počkat na všechny výsledky.
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Podle hygieniků se nemoc lidově zvaná střevní chřipka rychle šíří, ale pokud nemá člověk například narušenou imunitu, dokáže se s ní vypořádat během jednoho až tří dnů.
„Tělo si s tím poradí, ale samozřejmě mohou být případy, kdy ten průběh může být závažnější. V drtivé většině případů, které máme evidovány, ten průběh byl mírný,“ podotkla Koutná.
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Zvýšený počet případů v jesenických lázních začali zaznamenávat hygienici od 7. srpna do druhé poloviny minulého týdne. Další už nepřibývají - přispělo k tomu i to, že lázně přijaly protiepidemická opatření.
Ředitel lázní Roman Provazník v pondělí řekl, že jde zejména o dezinfekce povrchů, rukou či o informování hostů. Lázně musejí mimo jiné také sledovat zdravotní stav zaměstnanců, kontrolovat stravovací provozy a odebírat vzorky pokrmů.
Podle hygieniků je obdobně vysoký počet nemocných lidí mimořádný. „Co si pamatuji od covidu, tak jsme nic takového v Olomouckém kraji neřešili,“ dodala mluvčí hygienické stanice.