Nemocnice v Přerově a v Prostějově se staly regionálními centry, kde mohou pacienti využít špičkovou terapii, která byla dříve dostupná pouze ve velkých onkologických centrech.
„Moderní cílená terapie se v obou nemocnicích využívá již od druhé poloviny roku 2023, tehdy však pouze v omezeném rozsahu a jen pro pojištěnce VZP,“ uvedla mluvčí AGEL, která obě nemocnice provozuje, Radka Miloševská.
Nyní se možnosti pro nemocné z kraje rozšiřují. Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě návrhu České onkologické společnosti schválila rozšíření o dalších sedm centrových léků v celkem 22 regionálních centrech v České republice, mezi nimiž nechybí ani Přerov a Prostějov.
Také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna umožnila delegovanou preskripci u vybraných léků a diagnóz, a tím posílila dostupnost léčby i pro své klienty.
„Díky tomuto kroku budeme moci pacientům nabídnout špičkovou léčbu, která byla dosud dostupná jen v komplexních onkologických centrech. Pro řadu onkologických diagnóz to znamená větší šanci na delší a kvalitnější život bez nutnosti vzdáleného dojíždění,“ poznamenal Petr Beneš, primář oddělení klinické onkologie Nemocnice AGEL Přerov.
Nově schválené léky, mezi které patří například pertuzumab, abemaciclib, palbociclib nebo enzalutamid, představují moderní cílenou terapii pro pacienty v různých stadiích nádorových onemocnění.
Tyto přípravky umožní pacientům s karcinomem prsu a prostaty absolvovat náročnou léčbu blíže domovu, bez nutnosti dojíždět do vzdálených komplexních onkologických center.
„Možnost podávat tyto moderní léky přímo v našem zařízení vnímáme jako důležitý krok vpřed. Pacienti už nebudou muset kvůli léčbě složitě cestovat do vzdálených specializovaných center, což výrazně zlepší jejich komfort a dostupnost péče,“ uvedla Miloslava Zlevorová, primářka oddělení klinické onkologie Nemocnice AGEL Prostějov.
