„Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které pacientům nabídne nejen špičkovou léčbu, ale také pocit bezpečí a pohodlí. Proto jsme se rozhodli v klidové části našeho nemocničního areálu vybudovat moderní onkologické pracoviště, které se bude po vizuální stránce blížit spíše ‚hotelovému‘ typu prostor než klasickému nemocničnímu pojetí, na které jsou čeští pacienti zvyklí,“ říká předseda představenstva šumperské nemocnice Martin Polach.
„Nové onkologické oddělení je dalším krokem k postupné modernizaci celé nemocnice a zlepšení kvality péče,“ dodává předseda nemocnice s tím, že je Nemocnice Šumperk součástí Regionální onkologické skupiny Olomouckého kraje a postupně také rozšiřuje spektrum poskytované onkologické péče.
„Považuji za velký úspěch, že kromě pacientů kožního, neurologického a očního oddělení, mají možnost biologické léčby v Nemocnici Šumperk nově také onkologičtí pacienti,“ oceňuje Polach.
Onkologické oddělení se ze stávajícího pavilonu B přestěhovalo do pavilonu V, který pacienti najdou v zadní části nemocničního areálu. Budova, kde se dříve nacházely kancelářské prostory nebo sídlo stavební společnosti, prošlo komplexní a nákladnou rekonstrukcí.
Výsledkem jsou moderní prostory, s vlastní recepcí, novou odběrovou místností, prostornou čekárnou, třemi ambulancemi, atriem a denním stacionářem s navýšenou lůžkovou kapacitou a výhledem do zahrady.
„Původní prostory už nebyly vyhovující a neodpovídaly současným standardům 21. století. Proto jsem opravdu moc ráda, že vedení nemocnice vyslyšelo mé prosby a začalo pro naše onkologické oddělení hledat prostory nové,“ svěřuje se primářka onkologického oddělení nemocnice Hana Švébišová.
„Velké poděkování patří nejen celému vedení nemocnice, ale i panu architektu Žďánskému, kterému se podařilo zrealizovat moji představu o tom, jak by nové onkologické pracoviště mohlo vypadat,“ říká Švébišová.
Vstup na oddělení je bezbariérový. Hned u hlavního vstupu se nachází recepce, která koordinuje pohyb pacientů a rodinných příslušníků po pracovišti. Další novinkou je vyvolávací systém, který naplňuje kritérium anonymity, kterou si chce řada pacientů během návštěvy onkologického oddělení často zachovat.
Dalším novým benefitem je pak parkoviště vyhrazené pro onkologicky nemocné pacienty nebo jejich příbuzné, kteří je do nemocnice doprovázejí.
Slavnostní otevření onkologického oddělení v nemocnici v Šumperku. Zleva: Martin Doležel, zástupce přednosty pro radiační onkologii a předseda společnosti Radiační onkologie, biologie a fyziky, vedle něho v brýlích předseda představenstva šumperské nemocnice Martin Polach, dále přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc profesor Bohuslav Melichar a primářka onkologického oddělení Nemocnice Šumperk Hana Švébišová.
Díky přesunu do nových prostor mohla nemocnice na onkologickém oddělení vybudovat také větší stacionář a navýšit jeho lůžkovou kapacitu z šesti na deset lůžek. „Když jsem místnost budoucího stacionáře viděla, okamžitě mě nadchnula. Denní stacionář je pro pacienty velmi důležitý, neboť v něm tráví poměrně hodně času,“ vysvětluje Švébišová.
„Jsem ráda, že jim teď můžeme nabídnout moderní prostředí s výhledem do zahrady, pohodlnými křesly a lůžky. Díky poměrně sofistikovanému řešení závěsových systémů teď nabízíme pacientům také větší soukromí a intimitu, pokud o to stojí,“ říká primářka.
Podle ní je také velmi důležité, že je budova zateplená a všechny její prostory disponují klimatizací, což je zárukou tepelné pohody v letních i zimních měsících.
„Pro onkologické pacienty je to další výrazné zlepšení komfortu. Přece jen, zimu i tropické teploty snáší mnohem hůř, zejména když pravidelně podstupují potřebnou léčbu. A samozřejmě to vítá i náš personál,“ doplňuje primářka.
Onkologické oddělení Nemocnice Šumperk je součástí regionální onkologické skupiny Olomouckého kraje a poskytuje komplexní péči pacientům s nádorovým onemocněním, nyní už i včetně biologické léčby.
„Jsem také ráda, že díky výborné spolupráci s radiologickým oddělením Nemocnice Šumperk můžeme realizovat primární i sekundární prevenci u žen s onemocněním prsu. Nutno podotknout, že do mamologické poradny přichází stále mladší ženy a dívky, které mají pozitivní rodinnou anamnézu,“ doplňuje onkologická lékařka, která je už rok a půl také členem konziliárního podpůrného a paliativního týmu.
Ten pečuje o onkologické pacienty s pokročilým onemocněním, které již nereaguje na specifickou onkologickou terapii. Společně s rodinou tým pomáhá pacientům zvládat fyzické i psychické obtíže a komplexně zajišťuje návaznost péče v domácím prostředí či prostřednictvím mobilního hospice.