Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Lenka Muzikantová
  13:42
Pomocí nejmodernější generace robota odoperovali lékaři v Prostějově koleno pacientky Milady Čermákové. Podobným přístrojem dosud disponovaly jen prestižní evropské kliniky, například ve Švýcarsku nebo Rakousku. Nyní ho však zakoupila také prostějovská nemocnice. Nejmodernější systém chce využívat pro implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu.

Pětasedmdesátiletá pacientka z Prostějova utrpěla následkem úrazu tříštivou zlomeninu holenní kosti včetně kolene.

„Museli mi to sešroubovat, ale i poté jsem trpěla bolestmi a nemohla jsem chodit. Teprve nyní po ortopedické operaci robotem se cítím skvěle,“ pochvaluje si pacientka, která má teprve pár dní po operaci a již plně rehabilituje. Příští týden ji z nemocnice pustí domů.

Lékaři prostějovské nemocnice při robotické operaci kloubu.
Lékařům prostějovské nemocnice pomáhá při výměnách kolenních kloubů robotický systém.
Lékařům prostějovské nemocnice pomáhá při výměnách kolenních kloubů robotický systém.
Lékaři prostějovské nemocnice při robotické operaci kloubu.
6 fotografií

„Robotické asistence patří v ortopedických operacích k významným revolucím posledních let. Přináší vyšší přesnost, kratší rekonvalescenci a lepší dlouhodobé výsledky pro pacienty,“ uvedl primář ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské nemocnice Leopold Hoferek, který nyní na robotovi operuje dva pacienty denně.

Postupně v nemocnici plánují na robotovi provést přes dvě stě výkonů ročně. Nyní na ortopedicko-traumatologickém oddělení v Prostějově provedou téměř 2 500 operací ročně, z toho 800 výkonů se týká velkých endoprotetických výkonů.

„Endoprotéz kolenního kloubu provádíme zhruba 351 ročně a dvě třetiny těchto pacientů chceme nyní operovat právě robotem,“ přiblížil Hoferek s tím, že zájem o výměnu kolenních kloubů je obrovský a čekací doby se pohybují v řádech několika měsíců.

U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg

„Před 15 lety se počty endoprotéz provedených v prostějovské nemocnici pohybovaly kolem 100 až 120 za rok, nyní je toto číslo stonásobně vyšší,“ vypočítala Marie Marsová, místopředsedkyně představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, která je provozovatelem prostějovské nemocnice.

„Dříve byl pacient deset dní hospitalizován na lůžku a teprve pak ho čekala rehabilitace. Dnes i díky nejmodernějšímu robotovi začíná pacient rehabilitovat ihned po operaci přímo v nemocnici a do dvou týdnů odchází domů,“ přiblížila.

Implantáty třetí generace

Výhody nejnovějšího operačního systému a implantátů třetí generace jsou podle primáře nesporné. Unikátní technologie využívá kameru a optické snímače, které detailně mapují individuální anatomii kolene i celé končetiny pacienta.

Díky těmto datům může operatér provést výkon s maximální přesností a minimalizovat riziko nepřesností při implantaci.

S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu

„I když lékař je stále při operaci ten hlavní článek a robot mu jen asistuje, nenechá operátora díky přednastaveným šablonám udělat chybu a takzvaně říznout vedle,“ pochvaluje si Hoferek s tím, že pacienti se po takové operaci mohou klidně vrátit k běžnému životu a nečekají je žádná omezení.

„Pacienti jsou čím dál náročnější. Kromě úlevy od bolesti očekávají i co nejlepší funkčnost kolenního kloubu po operaci. Robotický asistent nám umožní nabídnout jim moderní operační techniku, která zvyšuje šanci na rychlejší návrat k běžné aktivitě, takže po výkonu mohou klidně hrát tenis nebo se věnovat náročným sportům,“ vyzdvihl Hoferek.

Nemocnice usiluje o to, aby nejpozději do roka byli odoperování všichni pacienti čekající na výměnu kolenního kloubu s využitím robotického systému.

Po vzoru prestižních klinik

Podle předsedy představenstva Agelu Jiřího Ševčíka byl robotický systém VELYS dosud v Česku dostupný jen formou krátkodobého zapůjčení na jednom ze soukromých pracovišť v Čechách.

„Prostějovská nemocnice je nyní první nemocnicí v republice, která má tuto technologii k dispozici natrvalo. Na Moravě jde navíc o vůbec první instalaci. V Evropě se tento robot používá již na několika prestižních klinikách například v Rakousku, ve Švýcarsku či Polsku,“ shrnul Ševčík s tím, že pořízení robotického asistenta vnímá jako významný krok.

„Naším cílem je, aby pacienti v Prostějově měli přístup k nejmodernějším metodám léčby, které jsou běžné na špičkových evropských klinikách. Zároveň jde o investici, která podporuje odborný rozvoj našeho týmu,“ uzavřel Ševčík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Zámek Jezeří na Mostecku získal dotaci na obnovu, zavře divadelní sál

Zámek Jezeří nad hnědouhelným dolem na Mostecku získal dotaci na další etapu obnovy. Kvůli opravě zázemí se nejméně na dva roky uzavře divadelní sál. Poslední...

9. října 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Expert: Ze všech pokusů se mírový plán pro Pásmo Gazy jeví jako nejvýznamnější

Ze všech pokusů o příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás se současný mírový plán pro Pásmo Gazy jeví jako nejvýznamnější. ČTK to dnes...

9. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Mahlerova Osmá symfonie zazní v Ostravě s 600 účinkujícími na jednom pódiu

Tři orchestry a 11 sborů z Česka a Polska se spojily a společně uvedou Osmou symfonii Gustava Mahlera. Koncert Mahler 8 se uskuteční 17. a 18. května v...

9. října 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Galerie ve zlínském zámku vystavuje díla sklářského výtvarníka Jana Frydrycha

V Galerii Václava Chada ve zlínském zámku je ode dneška k vidění výstava Jan Frydrych – Mikrokosmy. Představuje díla jednoho z nejvýznamnějších českých...

9. října 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR zveřejnila další fota svědků

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na...

9. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Brod zaplaví stovky spisovatelů a tisíce knih, začne oblíbený podzimní trh

Město s největší hustotou spisovatelů a knih na jednoho obyvatele. Takovým přízviskem se opět bude moci chlubit Havlíčkův Brod. Alespoň na dva dny. V pátek a v sobotu se v prostorách Kulturního domu...

9. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově změní umístění

Nové a bezpečnější ukotvení bude mít o letošním adventním a svátečním období vánoční strom na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Firma už připravuje v centru města instalaci speciálního kotvícího prvku.

9. října 2025  14:07

Jihomoravští radní odvolali obviněného šéfa silničářů, nahradí ho náměstek

Krajští radní odvolali ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) Romana Hanáka. Od pátku ho dočasně nahradí investiční náměstek této příspěvkové organizace Jindřich Hochman....

9. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Sokolov láká nové učitele, nabízí příspěvek 150.000 korun a městské byty

Sokolov láká nové učitele na své základní školy pomocí náborového příspěvku. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový...

9. října 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

9. října 2025  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště

V Prachaticích zahájí 24. listopadu provoz mobilní venkovní kluziště. Město jej umístí na zahradu plaveckého bazénu. Radnice tak chce nabídnout zájemcům...

9. října 2025  12:14,  aktualizováno  12:14

Rozhlasovou Cenu Thálie získá na Prix Bohemia Radio herečka Lucie Polišenská

Letošní Cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Lucie Polišenská. Převezme ji během mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix...

9. října 2025  12:08,  aktualizováno  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.