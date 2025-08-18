Podle policistů řidič, kterého natočila bezpečnostní kamera, nerespektoval nařízení soudu. „Do rozhodnutí soudu bude ve vazbě čekat devětačtyřicetiletý cizinec, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu na dálnici D46 mezi Brnem a Olomoucí,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.
Provinilce policistům v pondělí 11. srpna po osmnácté hodině nahlásili na linku 158. „Přijali jsme oznámení o podezřelé jízdě řidiče vozidla Opel Vivaro na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Olomouc. Oznamovatelka uvedla, že řidič jede vysokou rychlostí a místy blízko svodidel,“ uvedl mluvčí.
Policejní hlídky vypátraly dodávku na čerpací stanici před Olomoucí. „Řidič se následně podrobil dechovým zkouškám na alkohol, které byly pozitivní. Cizinec nadýchal bezmála dvě a půl promile alkoholu. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici v Olomouci,“ doplnil.
Policisté dálničního oddělení Kocourovec mezitím zjistili, že šofér neřídil pod vlivem alkoholu poprvé.
„V loňském roce mu za jízdu pod vlivem alkoholu Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou uložil zákaz řízení činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání tří roků a zároveň jej vyhostil z území České republiky ve výměře dvou let,“ popsal Hejtman.
„Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ řekl mluvčí.
Obviněný skončil ve čtvrtek 14. srpna před Okresním soudem v Olomouci, který ve věci zatím nerozhodl. „Nařídil další soudní jednání na konec srpna a muže poslal do vazby,“ dodal Libor Hejtman.