Výstavba 28 metrů vysoké rozhledny stála v roce 2013 šest milionů korun. Mikroregion však dlouhodobě reklamoval nízkou kvalitu dřevěného objektu s ocelovým opláštěním vybudovaného na kamenném podstavci.

Rozhledna je nepřístupná kvůli havarijnímu stavu od roku 2023. Tehdy se po demontáži vyhlídkové plošiny ukázalo, že nejen schody, ale i nosné části jsou napadené hnilobou, která ohrožuje statiku schodiště a vyhlídkové plošiny.

Pokud se ještě na navržené variantě shodnou obecní zastupitelstva, vypíše Mikroregion soutěž, jak by měl vrchol vypadat v budoucnu.

Zpočátku mikroregion zvažoval opravu. Dřevěné nosníky měla nahradit ocel. Varianta však byla zamítnuta. Podobně neuspěla ani možnost rozebrání objektu a výstavba nové rozhledny podle původního projektu.

„Rozhledna je zavřená kvůli poškození ochozu. Hnilobou rozhledna trpěla už od otevření. Shodli jsme se na tom, že oprava by byla pouze prozatímní řešení,“ nastínil předseda Mikroregionu Kosířsko Dalibor Kolář.

Oprava byla odmítnuta

Náklady na opravu by se podle Koláře vyšplhaly k jednomu a půl milionu a pravidelná údržba by stála okolo 300 tisíc korun ročně. „Nikdo si nepřeje, aby to bylo jen prozatímní řešení a jde nám především o bezpečnost,“ sdělil za mikroregion starosta obce Slatinice Ondřej Mikmek.

Poslední variantou byla demontáž a následná stavba rozhledny podle původní dokumentace, toto řešení by ovšem bylo finančně nejnáročnější s odhadem okolo 17 milionů korun, což je podle představitelů mikroregionu příliš nákladné.

Dřevěná rozhledna se tedy zbourá a zůstane jenom podstavec z kamene a betonu, který se využije pro případný nový objekt.

Zda na místě v budoucnu vznikne nová rozhledna, nebo zcela jiná stavba teď není jasné. Komunální politici budou rozhodovat až na základě architektonické soutěže.

Demontáž a nová stavba

Po doporučované demolici se počítá s vybudováním nového objektu s odhadovanými náklady okolo pěti milionů korun, cena údržby bude určená podle konkrétních nabídek. Nemusí ale nutně jít o rozhlednu.

„Cílem je zachovat důstojnost toho místa, které je pro nás v regionu velmi důležité. Jestli tam bude rozhledna, nebo nějaký jiný prvek už necháme na architektech a umělcích, kteří často přicházejí se zajímavými návrhy, které můžou být lepší než původní stavby,“ objasnil Mikmek.

Limitem v návrzích bude zachování spodního kamenného podstavce, počítá se i s vybudováním pamětní desky, která připomene sbírku občanů na stavbu rozhledny.

Rozhledna na kopci Velký Kosíř byla vyhledávaným místem pro turisty. Ročně tam zavítalo přes deset tisíc návštěvníků.

Aktuální nabídka občerstvení a zázemí pro návštěvníky zůstane na oblíbeném turistickém místě ve standardním režimu.

Rozhledna na Velkém Kosíři už v minulosti stála. Ta původní byla vybudována v roce 1927. Vydržela jen dvanáct let, téměř stejně dlouho jako její novodobá nástupkyně. K zemi šla rovněž kvůli havarijnímu stavu.