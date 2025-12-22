Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky

„Vloni a letos jsme postupně vyměnili statorové vinutí a vystředili obě soustrojí. Kromě toho proběhla úprava kulového uzávěru, upgrade hardwaru řídicího systému, modernizace buzení, oprava hydromotorů a pokračovali jsme ve vnitřních nátěrech přivaděčů vody z horní nádrže do turbíny,“ upřesňuje ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Investice a opravy probíhaly v celém areálu elektrárny. „Zmodernizovali jsme rovněž kamerový a zabezpečovací systém. V létě jsme pracovali na rekonstrukci mastixového nátěru vnitřních stěn horní nádrže, který zvyšuje UV ochranu asfaltového pláště,“ přidal šéf Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně Ludvík Štrobl.
„Podařilo se nám také obnovit limigrafy, tedy stanice měřící výšku vodního toku v Desné, které spláchly povodně,“ doplnil.
Dlouhé stráně oslaví 30. výročí
V roce 2026 oslaví elektrárna 30 let od uvedení do provozu. Kromě několika akcí pro veřejnost, kterými chce ČEZ připomenout význam Dlouhých strání pro českou elektrizační soustavu, budou energetici pracovat na další modernizaci.
V plánu je oprava mostů, vybudování druhé přehrážky na Divoké Desné, výměna frekvenčních měničů pro záložní napájení elektrárny a další opravy i drobné investice.
Hlavním cílem všech oprav je zajistit i do budoucna spolehlivý provoz elektrárny, která je pro českou energetiku stále významnější – kromě vykrývání ranních a večerních energetických špiček se nyní Dlouhé stráně mnohem častěji využívají jako akumulátor energie, který slouží k zajištění rovnováhy v přenosové soustavě v souvislosti s rostoucí výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Má také certifikace na službu black start, regulaci napětí, stále větší význam elektrárny však spočívá ve stabilizaci soustavy, v níž roste podíl obnovitelných zdrojů energie.
Skupina ČEZ se proto pravidelně věnuje modernizaci elektrárny. Například v roce 2023 investovala do zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu 111 milionů korun, v roce 2022 to bylo 60 milionů. V roce 2021 energetici zvýšili provozní hladinu horní nádrže o 70 centimetrů, což umožňuje v jednom výrobním cyklu uložit přibližně o 6 procent elektřiny více než dříve.