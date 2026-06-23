Oprava zámku v Plumlově se kvůli dřevomorce zkomplikuje a prodraží o 40 mil.Kč

Oprava severní fasády zámku v Plumlově na Prostějovsku se kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou prodraží zhruba o 40 milionů korun a nabere zpoždění. Dřevokazná houba poškodila část krovu a stropních trámů natolik, že je ohrožena stabilita této národní kulturní památky. Řemeslníci přerušili restaurátorské práce v posledním patře zámku do doby, než se dřevěná střešní konstrukce opraví. Na dotaz ČTK to dnes řekla starostka Plumlova Gabriela Jančíková (KDU-ČSL).
Restaurátoři se do opravy zámku pustili loni na jaře. Jeho severní fasáda už byla ve velmi špatném technickém stavu, některé prvky opadávaly a ohrožovaly návštěvníky. Město na rekonstrukci získalo evropskou dotaci 57 milionů korun. Dalších deset milionů korun poskytl Olomoucký kraj, část peněz vyčlenila radnice ze svého rozpočtu a s financováním investiční akce pomůže i výnos veřejné sbírky.
Na poškození střešní konstrukce dřevomorkou řemeslníci přišli poté, co u severní stěny postavili lešení a odkryli krovy. Dřevomorka rozkládá dřevěné konstrukce zevnitř a postupně snižuje jejich pevnost. Napadené trámy ztrácejí nosnost, křehnou a mohou se deformovat nebo rozpadat. Sanace krovu a stropu poškozených dřevomorkou, jejíž součástí bude výměna trámů, má zabrat 12 až 18 měsíců. "Těch 40 milionů korun je odhadovaná částka nákladů, které vzniknou kvůli dřevomorce," podotkla Jančíková.
Plumlov kvůli komplikacím s dřevomorkou požádal Olomoucký kraj o dalších 20 milionů korun, zastupitelstvo tento týden schválilo desetimilionovou finanční injekci. Krajští zastupitelé zároveň schválili prodloužení termínu použití dotací o dva roky na listopad 2028. Plumlov tak podle starostky získal čas zajistit další peníze na opravu střešní konstrukce, v úvahu připadá i nová žádost o krajskou dotaci. Jančíková odhadla, že celkové náklady na rekonstrukci zámku kvůli opravě střešních trámů přesáhnou přes 110 milionů korun.
Fasáda severní stěny směřující do nádvoří plumlovského zámku je podle odborníků v Česku jedinečná. Na zdi je štuková výzdoba včetně dórských, jónských a korintských sloupů. Fasáda má velkou plochu, jelikož zámek s šesti nadzemními patry je vysoký bezmála 38 metrů a dlouhý 63 metrů. Na šířku měří pouze 17,5 metru, což ho řadí mezi nejužší zámky v Evropě.
Zámek Plumlov vybudoval v letech 1680 až 1688 Jan Adam z Lichtenštejna v těsném sousedství středověkého hadu. Komplex Plumlovského zámku tvoří nízký zámek, zbytek středověkého hradu a úzký vysoký zámek, který je poslední manýristickou stavbou v Evropě. Postaven byl v době vrcholného baroka, kdy už manýrismus byl 60 let mrtvým slohem. V roce 1994 byl zámek převeden do majetku města Plumlova a opravy se dělají průběžně. Od roku 2022 je zámek na seznamu národních kulturních památek.