Majitele, pravděpodobně houbaře, hledali policisté společně s dalšími složkami na Jesenicku.
„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla při vyhlášení pátrání policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
S sebou měl cyklista podle jedné z fotografií také několik lahví polského piva Warka. A právě polská indicie se nakonec ukázala jako správná.
|
Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku
„Majitele kola dohledali polští kolegové v Polsku. Je v pořádku. Před asi 14 dny se v lese na Jesenicku ztratil, kolo tam nechal a odešel. Kolo mu bude předáno jako nález,“ uvedla dnes v podvečer Policie ČR na síti X.
Do pátrání se pustili i hasiči
Podle starosty obce Bělá pod Pradědem Radomíra Neugebauera našel opuštěné kolo v lese místní revírník v úterý. „S případem jsem podrobně seznámen, informovali jsme o pátrání i veřejnost,“ řekl dopoledne pro iDNES.cz starosta.
„Pan revírník na místě nezjistil, proč tam to kolo zůstalo, ani to, zda se jeho majitel dostal do nějakých nesnází,“ uvedl starosta.
„My jsme zahájili včera večer ve 21:00 pátrání, do kterého se zapojili dobrovolní hasiči. To byly první kroky. Jenže se jednalo o hledání v nebezpečném porostu a v noci s baterkou, takže to bylo složité a nebezpečné,“ dodal Neugebauer.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz