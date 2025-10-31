Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo několik dní, podle informací policie se muž v lese ztratil již před dvěma týdny, kolo tam nechal a odešel. Muž je v pořádku.
Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola, které se již několik dní nachází v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. | foto: Policie ČR

Majitele, pravděpodobně houbaře, hledali policisté společně s dalšími složkami na Jesenicku.

„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla při vyhlášení pátrání policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

S sebou měl cyklista podle jedné z fotografií také několik lahví polského piva Warka. A právě polská indicie se nakonec ukázala jako správná.

Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku

„Majitele kola dohledali polští kolegové v Polsku. Je v pořádku. Před asi 14 dny se v lese na Jesenicku ztratil, kolo tam nechal a odešel. Kolo mu bude předáno jako nález,“ uvedla dnes v podvečer Policie ČR na síti X.

Do pátrání se pustili i hasiči

Podle starosty obce Bělá pod Pradědem Radomíra Neugebauera našel opuštěné kolo v lese místní revírník v úterý. „S případem jsem podrobně seznámen, informovali jsme o pátrání i veřejnost,“ řekl dopoledne pro iDNES.cz starosta.

„Pan revírník na místě nezjistil, proč tam to kolo zůstalo, ani to, zda se jeho majitel dostal do nějakých nesnází,“ uvedl starosta.

„My jsme zahájili včera večer ve 21:00 pátrání, do kterého se zapojili dobrovolní hasiči. To byly první kroky. Jenže se jednalo o hledání v nebezpečném porostu a v noci s baterkou, takže to bylo složité a nebezpečné,“ dodal Neugebauer.

