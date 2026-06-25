Ortopedi z nemocnice ve Šternberku použili nový prvek kolenní náhrady

Ortopedi z nemocnice ve Šternberku na Olomoucku použili při operaci upravenou vložku mezi kovové části umělého kolenního kloubu. Inovativní prvek může přispět k lepší funkci kolena po zákroku. Podle tamních odborníků zlepšuje stabilitu kloubu a pacientům po operaci vrací přirozenější hybnost, sdělila dnes ČTK mluvčí společnosti Agel Andrea Jalůvková. Nový implantát podle ní použili šternberští ortopedi při operaci jako první v Česku.
Samotný chirurgický postup se použitím upravené vložky nijak zásadně nemění. "O použití této varianty rozhodujeme individuálně podle předoperačního plánování, rentgenových snímků, rozsahu hybnosti i postavení kolenního kloubu. Nová možnost nám rozšiřuje spektrum řešení, která můžeme pacientům nabídnout," uvedl primář ortopedického oddělení Martin Kubica.
S požadavkem na upravený prvek kolenního implantátu oslovili lékaři přímo výrobce. "Podobné řešení jsme používali už v minulosti na jiném pracovišti u implantátů jiné společnosti a měli jsme s ním velmi dobré zkušenosti. U ostatních kolenních náhrad, které využíváme, tato možnost dosud chyběla," vysvětlil primář. Pacientům může nová součást kolenní náhrady podle odborníků pomoci především k přirozenějšímu pohybu kloubu v běžném životě.
Náhrady kolenního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Ve šternberské nemocnici lékaři od vzniku oddělení v roce 2022 provedli 1549 endoprotetických výkonů, z nichž zhruba 55 procent tvořily právě operace kolena. "Vývoj moderních implantátů se proto zaměřuje nejen na jejich životnost, ale také na co nejlepší funkci a přirozený pohyb kloubu," doplnila mluvčí společnosti.
Nový typ implantátu zařadili ortopedové do praxe letos na jaře. Jeho další využití bude záviset na zkušenostech z klinické praxe a na dlouhodobém sledování výsledků u pacientů, dodala Jalůvková.