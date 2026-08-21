Osamělý vlk kombinuje hrané scény s unikátními archivními záběry z celého světa

Na kombinaci hraných scén a dobových filmových záběrů vsadil nový český snímek Osamělý vlk o československém stíhacím esu z bitvy o Británii Josefu Františkovi. Tvůrci původně zamýšleli dokument, kvůli nedostatku dochovaných archivních materiálů ale nakonec zvolili formu hraného filmu s výraznými dokumentárními prvky. Přibližně 15 minut z šestadevadesátiminutové stopáže tvoří dobové záběry získané z deseti archivů v Evropě a USA. Na světové předpremiéře v Prostějově to uvedl režisér Ondřej Veverka.
Divákům snímek tvůrci poprvé představili ve čtvrtek, přesně rok od prvního natáčecího dne. Těch bylo dohromady deset. "Možná to bude překvapující, ale tento film jsme opravdu se všemi kokpitovými scénami, a že jich je tam docela dost, natočili za deset dnů. Tři dny jsme strávili v kokpitech a ostatní hrané scény jsme natáčeli týden, nejenom v Polsku, ale i v Praze či na Ostravsku," uvedl režisér.
Původním záměrem bylo natočit o Josefu Františkovi, pilotovi z 303. polské stíhací perutě RAF, dokument. Archivních materiálů pojících se k jeho osobě je však málo, tvůrci proto přistoupili k dokudramatu. "Je to hraný film s dokumentárními prvky. Diváci uvidí z šestadevadesátiminutové stopáže asi 15 minut archivních filmových záběrů, které jsou posbírané z deseti archivů z celé Evropy i ze Spojených států. Myslím si, že jsou to docela unikátní věci. Dal jsem si na tom dost záležet, doufám, že to ocení zejména znalci historie," doplnil režisér.
Dobové záběry ve filmu doplňují hrané scény, které nenarušují jejich autenticitu, ale posouvají vyprávění a dávají mu tempo i dramatičtější ráz. Snímek, jehož formát doplňují efektní letecké scény a výrazná hudba, staví na osobním vyprávění hlavního hrdiny, kterého ztvárnil Tadeáš Moravec. Josef František v něm popisuje nejen svůj život, ale také emoce a touhy, které jej provázely. V závěru vyprávěcí linku přebírá jeho kamarád Josef Balejka, jehož ztvárnil Viktor Zavadil. Balejka film uzavírá četbou ze svých deníkových zápisů o postupném odchodu nejbližších přátel z takzvaného československého čtyřlístku, který kromě něj a Františka tvořil také Matěj Pavlovič a Wilhelm Kosarz. Balejka se konce 2. světové války dožil jako jediný z nich. Zemřel ve věku 87 let ve Valašských Kloboukách.
Podle producenta Vítězslava Jandáka by tvůrci chtěli snímek pojmenovaný po přezdívce Josefa Františka, kterou dostal kvůli své nespoutané povaze i svéráznému způsobu boje, představit nejen českému, ale i evropskému publiku. Doufá přitom, že v divácích vyvolá pozitivní pocity a přiměje je i k zamyšlení nad tím, v jaké žijeme době. "Tímto filmem chceme také říci, že Češi jako národ obstáli a byli za druhé světové války vynikající piloti, vojáci a lidi, kterým slovo jako vlastenectví, patriotismus nebylo cizí," doplnil producent. Zřejmě i proto má film symbolické poselství - věnován je všem, kdo nezůstali stranou.