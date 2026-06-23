Osm olomouckých galerií propůjčí od čtvrtka své prostory maďarským umělcům

Maďarskému umění bude věnován letošní olomoucký výstavní projekt s názvem XY - výstavy s procházkou / procházka vernisážemi. Své výstavní prostory umělcům z Budapešti propůjčí osm olomouckých galerií. Otevřou se postupně tento čtvrtek, kromě osmi výstav čeká návštěvníky také koncert a průvod městem. Výstavy zůstanou otevřené po celé léto a promění Olomouc v mapu současné budapešťské umělecké scény, sdělila ČTK mluvčí projektu Marie Meixnerová.
Podtitul výstavního projektu má letos název XY 2026: Budapešť v Olomouci. Podle pořadatelů představí tvorbu autorů a autorek spojených s jednou z nejživějších uměleckých scén současné střední Evropy. "Výběr Budapešti vychází z výrazné pozice současného maďarského umění ve střední Evropě i z podmínek, v nichž se tamní nezávislá scéna v posledních letech formovala. V prostředí silně centralizované kulturní politiky se část progresivní tvorby přesouvala do nezávislých iniciativ, mezinárodních sítí, soukromých galerií a zahraničních výstavních projektů," uvedla Meixnerová.
Prezentace maďarských umělců v Olomouci proto není podle ní jen kulturní výměnou, ale také příležitostí sledovat, jak umění reaguje na proměny veřejného prostoru, paměti, identity, tradice, technologií i politické představivosti. "Řada autorů a institucí zastoupených v letošním programu patří právě k aktérům, kteří v posledních letech vytvářejí prostor pro nezávislé umění mimo státní kulturní infrastrukturu," doplnila mluvčí projektu.
Program zahájí ve čtvrtek v 16:00 hodin Galerie XY výstavou Post-Transition State of Doubt, která vzniká ve spolupráci s budapešťskou galerií Kisterem. Výstava otevírá otázky společenské únavy, nedůvěry a návratu autoritářských představ ve střední Evropě. V Galerii Véčko bude prezentovat Eszter Sárkányová fotografický soubor věnovaný proměnám vztahu mladé generace k maďarským tradicím, folkloru a kulturní paměti.
Se svou tvorbou se představí například performerka a intermediální umělkyně Viktória Monhorová, budapešťský ateliér Architecture Uncomfortable Workshop či Tamás Páll, který v Galerii PAF představí audiovizuální instalaci Blank State sledující vznik alternativních světů ve stínu průmyslových proměn východní Evropy.
Chybět nebude ani umělecké duo Lilla Lőrincová a János Borsos, které patří k výrazným osobnostem současné maďarské scény. Součástí programu bude také koncert slovenského hudebníka a improvizátora Štefana Szabóa, který na parkánu Konviktu odehraje improvizované kytarové dekonstrukce maďarských lidových písní. Do projektu se zapojí kromě Galerie PAF také Galerie Véčko, Basement Studio, Vitrína Deniska nebo Studio G21.
Projekt s názvem XY - výstavy s procházkou / procházka vernisážemi vznikl v roce 2015 jako společná iniciativa olomouckých galerií a kurátorů. Každý ročník se vztahuje k jednomu vybranému městu a vytváří síť výstav rozprostřených napříč Olomoucí. V předchozích ročnících se ve městě prezentovali například umělci z Brna, Bratislavy, Vídně nebo Berlína.