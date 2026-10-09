Osobní vlak narazil u Olomouce do pracovního nářadí, nikdo se nezranil

Na železničním koridoru u Olomouce narazil osobní vlak do překážky. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky šlo o pracovní nářadí, část zvedáku v kolejišti. Ve vlaku cestovalo přes 160 lidí, událost se obešla bez zranění. Provoz byl na trati omezen, jezdilo se po jedné koleji. Před 12:30 byl již provoz bez omezení. Událost se vyšetřuje, sdělil ČTK Kavka.
Na místě s hasiči Správy železnic zasahovali také olomoučtí hasiči. "Souprava nemůže pokračovat v jízdě, evakuovali jsme všechny cestující. Využili jsme našeho evakuačního autobusu a zajistili jsme ještě jeden z vozového parku Dopravního podniku města Olomouce. Všechny osoby jsme přepravili na olomoucké hlavní nádraží. Poté jsme zásah předali hasičům Správy železnic," sdělila ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.