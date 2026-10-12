Ošťádala podpořil v senátních volbách na Litovelsku Kohajda, Škurku SPD

Ve druhém kole senátních voleb v litovelském obvodu podpořil postupujícího dosavadního senátora Marka Ošťádala (24/7) olomoucký rektor Michael Kohajda (za KDU-ČSL). Druhý postupující, Martin Škurek z hnutí ANO, má podporu SPD, zjistila ČTK. Kohajdu, který skončil ve volbách těsným rozdílem na třetím místě, do senátních voleb nominovali lidovci, kandidoval jako nestraník s podporou ODS, TOP 09 a Pirátů. Prvního kola senátních voleb se na Litovelsku zúčastnilo pět kandidátů.
Ošťádal získal 32,17 procenta hlasů. Škurek dostal 28,78 procenta hlasů, rektora Univerzity Palackého Kohajdu porazil o 146 hlasů. "Jsem přesvědčen, že jsme společně odpracovali jednu z nejlepších kampaní, jaké jsem kdy viděl... Volby ale pokračují druhým kolem, ve kterém podporuji Marka Ošťádala," uvedl Kohajda na síti.
Ošťádal byl do Senátu původně zvolen za STAN. Z hnutí po krajských volbách vystoupil, mandát obhajuje za nově vzniklé hnutí 24/7. Kampaň na rozdíl od svých protikandidátů nedělal žádnou, místo toho nabídl voličům zhodnocení jeho předchozí šestileté práce v horní komoře Parlamentu. Po zveřejnění výsledků voleb ČTK řekl, že na svém postoji nebude nic měnit ani před druhým kolem voleb.
Jeho protikandidát, právník Škurek, který zastává funkci krajského náměstka pro sociální záležitosti, má podporu SPD. "Co se týče hnutí ANO, vyslovilo nám podporu SPD," řekl dnes ČTK Škurek. Se svým protikandidátem v litovelském obvodu a zároveň krajským kolegou, náměstkem hejtmana Pavlem Jelínkem (SPD), který skončil na čtvrtém místě, se chystá o podpoře teprve mluvit. "Pokud bych to bral ve vztahu, jak jsme na kraji, podpořili bychom kolegu Škurka - ale vyčkáme, jak budeme osloveni," řekl dnes ČTK Jelínek. Pátou příčku obsadil Zdeněk Beil (Levice), volilo ho 1,21 procenta lidí.
Zájem kandidátů byl letos menší než před šesti lety, tehdy o křeslo v Senátu usilovalo sedm lidí. Letos byla volební účast v tomto senátním obvodu v prvním kole 40,02 procenta voličů, před šesti roky to bylo 36,21 procenta v prvním kole a 18,49 procenta voličů ve druhém kole.