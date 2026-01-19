„Během svátků se někdo vloupal do našich prostor a odnesl si z kanceláře sociálních pracovníků trezor s hotovostí. Nejsmutnější na tom je, že část peněz patřila našim klientům,“ uvedlo P-centrum.
Policisté zatím pátrají po pachateli, podle P-centra dosud bezúspěšně. „Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu krádež. To je vše, co zatím mohu k případu sdělit,“ řekla na dotaz redakce iDNES.cz policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
„Načasování takové ztráty před začátkem roku je pro nás stále ohrožující. Jsme závislí na financování z veřejných zdrojů, které je v prvních měsících roku tradičně nejisté a přichází se zpožděním,“ stojí dále v prohlášení instituce.
„Pomoc, kterou lidem poskytujeme, však odložit nelze. Teprve teď se jasněji ukázalo, nakolik krádež ublížila nám i našim klientům. Ohrožuje naše další fungování,“ prohlásilo vedení P-centra.
Zařízení proto vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu svého fungování. „Rozhodli jsme se obrátit se na vás s prosbou o pomoc. Nikdy jsme ji nepotřebovali tak jako teď,“ píšou zástupci organizace.
Proč tolik hotovosti? Nemůžeme sdělovat detaily
Lidé na sociálních sítích vyjádřili P-centru vlnu podpory. Jsou ovšem i takoví, kteří nad krádeží kroutí hlavou. „Nechápu, že máte peníze v hotovosti, když vkladové bankomaty jsou na každém rohu,“ reagoval na Facebooku jeden z uživatelů.
„S tou hotovostí nemůžeme sdělovat detaily – výstupem pro nás je preferovat bankovní převod tam, kde to je možné, a lépe zabezpečit prostory. To je však extrémně nákladné a rozpočty na letošní rok jsou již uzavřené. Nezbývá, než takto zkusit oslovit veřejnost,“ reagovalo centrum.
Podle zástupců instituce ale zatím zejména od bývalých klientů přichází vlna podpory. Sbírku P-centrum vyhlásilo v neděli večer.