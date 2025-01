Při pádu z okna školy se zranila dívka, ve třídě loni řešili napjaté vztahy

Záchranáři zraněnou letecky transportovali do Dětské nemocnice v Brně.

Ředitel školy Tomáš Doseděl motiv jejího jednání nezná, podle něho ve škole momentálně neřešili šikanu. „V dotyčné třídě se však loni vyskytly mezi spolužáky vztahové problémy,“ popsal ředitel.

„Prověřujeme okolnosti pádu nezletilé dívky, ke kterému došlo v budově Základní školy v Čelechovicích na Hané. Podle dosavadních zjištěných informací se na pádu nepodílela cizí osoba. Zraněné dívce byla ihned poskytnuta lékařská odborná pomoc. Vzhledem k věku poškozené se tím zabývají krajští kriminalisté,“ potvrdil policejní mluvčí Hejtman.

Jestli policie tento případ vyšetřuje v souvislosti se šikanou ve škole, Hejtman nepotvrdil. „Okolnosti tohoto případu zjišťujeme a vzhledem k věku poškozené nebudeme poskytovat bližší informace,“ doplnil.

Ředitel školy nešťastnou událost také potvrdil, počínání školačky si však vysvětlit zatím nedokáže.

„Loni jsme řešili na konci roku vztahové problémy v její třídě týkající se kamarádství, ale letos jsme neměli ohledně tohoto vůbec žádné indicie. Vzhledem k věku se k tomu nebudeme blíže vyjadřovat,“ řekl Doseděl.

Spadla ze čtyř metrů

Podle mluvčího krajské zdravotnické záchranné služby Břetislava Bolarda zasahovali na místě záchranáři s vrtulníkem.

„Byl to pád zhruba ze čtyř metrů, dítě mělo bolestivou bederní oblast páteře, proto bylo s podezřením na vnitřní krvácení do břicha převezeno do brněnské dětské nemocnice, kde jej dál vyšetřili. Převezena byla ve stabilizovaném stavu,“ doplnil Bolard.