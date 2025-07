Například pěstitelská pálenice v Plumlově otevřela před třemi lety a naplno ji tak zasáhly bídné roky, v nichž bylo ovoce k pálení pomálu. Teď si sezonu pochvalují.

„Ovoce je letos topovka a zájem o pálení veliký. Dotkla se nás covidová opatření, nedostatek ovoce i nárůst spotřební daně, nyní čekáme, že se nám konečně vrátí vložené investice,“ přibližuje provozovatelka Lenka Smičková.

Stejnou zkušenost mají i další páleničáři. „Loňský rok byl u nás na úrovni 50 až 60 procent průměrné sezony, ten předtím ještě katastrofálnější. Takže letošek nás opravdu těší. Zajíci se počítají až po honu, tudíž s hodnocením vyčkáváme, ale minimálně na průměrná čísla bychom se dostat měli,“ popisuje jednatel Pálenice Žešov Aleš Letocha.

Finančně vyčerpané provozy tak budou moci nabrat druhý dech. „Je možné, že letos vyděláme i dvojnásobek toho, co loni,“ uvádí provozovatel Pálenice Bohuňovice Tomáš Nohejl. Dodává ale, že rozmary počasí jsou nevyzpytatelné a páleničáři si musí opět vytvořit finanční polštář do příštích let.

Pálenice kvitují i kvalitu ovoce, která je důležitá pro jakost výsledných lihovin. „Je spousta třešní, višní, s meruňkami to také vypadá dobře. A kvalita je výborná,“ pochvaluje si Mičková.

Podobné ohlasy zní i v dalších částech kraje, například Pálenice Bohuňovice na Olomoucku zmiňuje nadprůměrnou úrodu třešní.

Lidé si letos chtějí doplnit zásoby

Zájem o lihoviny z lokálního ovoce je podle provozovatelů nyní enormní. „Lidé jezdí ve velkém, poslední dva roky totiž přispěly k tomu, že mnoho sklepů takříkajíc vyschlo,“ vysvětluje Letocha s tím, že lidé chtějí doplnit své zásoby i kvůli nejisté vyhlídce v příštích letech.

Optimistické jsou též výhledy na zbytek léta. „U nás to zatím vypadá, že i úroda švestek a jablek bude dobrá,“ nastiňuje Mičková. Na Olomoucku by podle Nohejla mělo být švestek lehce nadprůměrně.

O úrodu jablek a hrušek se provozovatelé zatím nebojí, náhlé výkyvy počasí ovšem nepodceňují. „Pořád je tu samozřejmě možnost, že mohou přijít deště s krupobitím, které úrodu znehodnotí. Vyhráno proto budeme mít až na podzim,“ zůstává opatrný František Kopa z ovocného lihovaru v Otaslavicích.

Nevyzpytatelnost přírodních vlivů a každoroční nejasné vyhlídky řeší většina pálenic tak, že výroba lihovin není jejich hlavní zdroj příjmů. Pokud se pálení věnují naplno, neradostné poslední roky je katastrofálně zasáhly a spousta palíren proto pozastavila nebo dokonce ukončila činnost.

„Já jsem na tom existenčně závislý. Pokud je sezona špatná, tak musím pálit i menší množství a brát všechno, co lidé přivezou, abych se nějak uživil. Provozovat palírnu je spíše služba, než že by na tom člověk zbohatl,“ popisuje Nohejl.

Přibývá nezdaněného alkoholu, loni 22 tisíc litrů

Kromě nejistého stavu ovoce trápí obor i razantní zvýšení spotřební daně v poslední letech a taktéž nárůst vstupních nákladů, především v podobě cen energií.

„Ti, kteří se pálením živí, to nemají jednoduché. Jde jednak o zvýšení spotřební daně, dále kvalita ovoce už není, co bývala,“ říká s povzdechem Mičková.

S tím souhlasí i Kopa, jenž kvůli vyšším cenám ztrácí i pravidelné zákazníky. „Musíme zdražovat, navíc nižší cena oproti konkurenci k vyšší poptávce nevede,“ vysvětluje.

Neúroda ovoce a nárůst spotřební daně o deset procent v minulých letech se podle Unie destilatérů do řemesla zásadně promítly.

„V Česku je registrováno zhruba 500 pálenic, z nichž minulých rok otevřelo jen 350. Problémem je, že neúroda teď byla tři roky po sobě, a kombinace se zvyšujícími se náklady je katastrofální. Letošní sezona bude nejspíš lehce nadprůměrná, na Olomoucku je to hlavně o švestkách, takže hodnotit ji budeme až na konci,“ uvádí tajemník organizace Jan Gottwald.

Výsledkem situace je mimo jiné strmý nárůst trhu s nezdaněným alkoholem. Podle statistik Celní správy ČR bylo v roce 2023 zajištěno 8 600 litrů, loni už 22 743 litrů. Tím se zásadně zvyšují úniky na spotřební dani a letošek zřejmě nebude jiný.

„Když pálíte načerno, jsou vaše daňové náklady nulové. Dopady daní na provozovatele jsou neúměrně vysoké, já kdybych měl dnes otevírat palírnu, tak jedině načerno,“ uzavírá Gottwald.