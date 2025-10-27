Škoda po vykolejení Pantografu činí 2,7 milionu. Řeší se možná chyba strojvůdce

Provoz mezi Přerovem a Prosenicemi je stále veden po jedné ze dvou traťových kolejí, a to sníženou rychlostí. Vlaky mohou nabrat zpoždění až patnáct minut.
|
V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně
Vlaková souprava Pantograf složená ze tři vozů jela v neděli odpoledne z Přerova směrem na Prosenice, prostřední vagon vykolejil po přejetí železničního mostu přes řeku Bečvu.
„Škoda byla předběžně odhadnuta na 2,7 milionu korun. Z toho 1,7 milionu korun na infrastruktuře železnice a jeden milion korun na vlakové soupravě,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Pětadvacetiletý strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Policisté prověřují možnost, zda za nehodou nestálo přehlédnutí signalizačního zařízení.
„Pokud by se prokázala vina na straně strojvůdce, hrozil by mu za přečin obecné ohrožení z nedbalosti trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Případem se zabývají přerovští kriminalisté,“ dodal Hejtman.
Historický vlak Pantograf v neděli mimořádně vyjel na železniční tratě v okolí Olomouce. Soupravy Pantograf po tuzemské železnici jezdily od 70. let minulého století, jejich provoz byl ukončen loni.