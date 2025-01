Samé problémy. Státní parcely pro oběti povodní bývají nepoužitelné, vadí obcím

Voda jim při zničující zářijové povodni tak poničila dům v Šumperské ulici v Jeseníku, že musel k zemi. Rodina Pavlíny Eliášové chce ze záplavového území pryč, nehodlá ale město opustit. Upíná se tak k nabídce státního pozemku. Bezúplatný převod parcel lidem postiženým katastrofou nedávno schválila vláda.

„Zatím bydlíme v obecním bytě a na pozemek čekáme jako na smilování. Koupili jsme si mobilhaus a teď už jen hledáme možnost, kde ho postavit. Na přelomu ledna a února má být informační schůzka, tak se snad dozvíme, jestli nějaký bude k dispozici,“ řekla Eliášová.

Zahrada prostě odplavala

Plškovi z Bělé pod Pradědem na Jesenicku sice o dům nepřišli, ale voda jim kompletně zaplavila sklepy a bytové prostory.

„K tomu nám doslova odplavala zahrada. Zmizely i těžké žulové schody do domu. Když máte podobnou zkušenost už potřetí, tak se vám ani nechce tady zůstat. Proto intenzivně hledáme pozemek ke stavbě nového domu. Pokud by něco vyšlo z té státní pomoci, tak budeme moc rádi,“ svěřila se Michaela Plšková.

Armádní vrtulník v akci nad zaplavenou obcí Bělá pod Pradědem

Návrh připravený ve spolupráci ministerstva zemědělství se Státním pozemkovým úřadem má umožnit obcím v nejhůře postižených obcích získat zdarma místa ke stavbě rodinných domů nebo bytů.

„Schválení návrhu nám umožní zásadním způsobem pomoci obcím a jejich občanům, kteří při povodni přišli o své domovy,“ shrnul ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Státní instituce vytipovaly pozemky, které se nacházejí mimo záplavové zóny. Parcely by rovněž nemělo ohrozit nové vymezení záplavových zón po loňské zářijové povodni. Získat by je měly obce, které si o ně požádají. Poté je mohou opět bezúplatně převést na zájemce o stavbu.

Podmínkou je, že by lidé měli začít stavět do dvou let od nabytí parcel a nejpozději do pěti let by měli kolaudovat. Do vlastnictví samospráv půda přejde bez náhrady. „Podle předpokladu budou pozemky postupně převáděny v první polovině roku 2025,“ oznámila mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.

V Olomouckém kraji se o pozemky přihlásilo šest obcí a měst a předběžně se uvažuje o převodu 39 pozemků o celkové výměře šest a půl hektaru. „Pro nás je prioritou zajistit převody rychle a v souladu s předpisy,“ sdělila ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. Pozemky jsou však využitelné jen zčásti.

Třeba v Bělé pod Pradědem na Jesenicku panuje z nabídky rozčarování. „Z osmdesáti procent to jsou absolutně nevyhovující pozemky, část je dokonce v oblastech, kudy se loni valila velká voda,“ zlobí se starosta Radomír Neugebauer (nez.).

Pro obec je nepřijatelná i zbývající pětina. „Jde o pozemky využívané zemědělci na základě dlouhodobých smluv, například na jednom funguje desítky let zahradnictví. Nepřipadá nám vhodné připravit pronajímatele o půdu k podnikání,“ poukázal starosta Bělé.

Ve Vápenné na Jesenicku starosta Leoš Hannig (TOP 09) odhaduje, že reálně využitelná je zhruba jen polovina nabídnuté půdy. „Některé pozemky jsou hodně vzdálené a velkým problémem by bylo jejich zasíťování. Plyn nebo vodovod či kanalizace jsou vzhledem k enormním nákladům nerealizovatelné, maximálně se tam může podařit přitáhnout elektřina,“ upozornil Hannig.

„Je to spíš pro lidi, kteří chtějí žít na samotě a nevadí jim budovat čistírnu odpadních vod, vykopat studnu a starat se o vytápění nebo pořídit tepelné čerpadlo. Nevím, kolik takových bude,“ dodal starosta.

V obci jsou čtyři rodiny, které přišly o dům, a několik dalších chce opustit povodňovou zónu a postavit si obydlí jinde. „Uvidíme, co na to lidé řeknou,“ poznamenal Hannig.

V Mikulovicích na Jesenicku na česko-polské hranici spadlo při loňské povodni 11 domů. Tři rodiny už si zajistily bydlení jinak.

Obec Česká Ves a řeka Bělá po povodních (17. září 2024)

„Pro zbývajících osm určitě nebudeme mít od státu dost pozemků, které by byly využitelné. Jen dva jsou zasíťovatelné v nepříliš vysokém nákladu, u dalších by to bylo velmi drahé, ale s pomocí z programu Živel 3 a vyplacenými pojistkami se s tím asi dá pracovat,“ předpokládá starosta Mikulovic Roman Šťastný (STAN).

Dodržet lhůty? Nemožné

Jesenická radnice zatím nedokáže určit, jak jsou státní parcely využitelné. „Jenom jeden je stavební pozemek, to je ale pouze jeden dům. U ostatních bude potřeba řešit změnu územního plánu, což je vždycky zdlouhavá záležitost,“ upozornila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

S tím souhlasí i starosta Vápenné Hannig. „Změna územního plánu ve prospěch výstavby v místech, kde to v současnosti není možné, je složitý proces na několik let,“ připomněl.

Obce tak žádají o víc informací, jaké přesně budou podmínky. „Zatím platí, že do dvou let od nabytí pozemku budou muset začít stavět. To je při dnešních lhůtách a průtazích úřadů nemožné. Potřebovali bychom tuto lhůtu prodloužit,“ poukázal starosta Vápenné.

27. září 2024