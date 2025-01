Velká města dál řeší, kam s auty. Upravují a rozšiřují zóny placeného parkování

Obyvatelé odlehlé městské části by rádi získali třeba karty, díky nimž strážníci hned poznají, kdo v místě bydlí. Zároveň žádají možnost rezidenčního parkování známou z centra města. Radnice se chce ale nejprve soustředit právě na širší centrum a sídliště.

Přitom tradičně vysokou návštěvnost zažívá olomoucká zoo už o Velikonocích, nápor na jedno z nejnavštěvovanějších míst v kraji potom trvá celou sezonu. V červenci a srpnu jde průměrně zhruba o pět tisíc lidí denně.

Nicméně vyčleněných míst je pro ně přibližně čtyři sta, což rozhodně ne vždy stačí. Řidiči pak porušují zákazy vjezdu lemující hlavní příjezdové cesty.

„Uvažovali jsme o tom, že by zdejší obyvatelé mohli mít například kartičku evidovanou městem, která by odlišila lidi s oprávněním od těch ostatních, tedy víceméně místní od turistů mířících do zoologické,“ řekl předseda svatokopecké komise místní části František Prášil.

„Takhle strážníci nemají možnost řešit přestupky automaticky, ale pouze na ohlášení. Parkování je určitě jedním z bodů naší letošní agendy,“ dodal.

V připravované nové městské parkovací politice je Svatý Kopeček označen jako zóna K. Místní by od města chtěli, aby výhledově měli stejné možnosti rezidenčního parkování jako Olomoučané v zónách A a B v historickém jádru a okolních čtvrtích.

„Šlo by jen o kartu pro ty, kteří požádají, protože třeba nemají možnost parkovat na svém pozemku. Nejednalo by se o vyhrazené stání,“ vysvětlil Prášil.

Změny měly původně nastat už před rokem

Podle náměstka primátora Tomáše Pejpka (ProOlomouc a Piráti) se ale zatím takové změny nechystají.

V garážích úřadu lze stát levněji Na 20 korun za první hodinu stání snížila Olomouc od ledna parkovací poplatek v podzemních garážích magistrátu v budově Namiro v Palackého ulici. Pro veřejnost je k dispozici první suterénní podlaží s kapacitou 148 míst. „Vzhledem k tomu, že budovu nově vlastní město, chceme vyjít vstříc lidem, kteří mají jednání nebo vyřizování svých záležitostí na magistrátu,“ vysvětlil tajemník magistrátu Marek Černý. Dodal, že není žádný důvod mít prázdnou podzemní garáž v blízkosti centra, kde denně stovky řidičů hledají volné místo k zaparkování na ulici. Od druhé hodiny stání už bude poplatek čtyřicetikorunový. Celodenní parkování je v Namiru za 300 korun.

„Náš hlavní program na tento rok je připravit zóny C a D. Parkovací systém jistě bude i později podléhat úpravám a rozvoji, takže je možné, že se to dotkne také Svatého Kopečka,“ uvedl.

Podle aktuálních odhadů chce Olomouc spustit nová pravidla na konci letošního či začátku příštího roku, výhled zpřesní na jaře. Zmíněné zóny C představují širší centrum, které dnes plní auta lidí jedoucích do města, protože zde nemusejí za parkování platit.

„Déčko“ pak označí sídliště, kde budou nerezidenti za parkování platit přes noc, aby měli lidé z paneláků večer kde nechat auta.

Systém rezidenčního parkování známý z jiných měst jako modré zóny měl už v krajském městě běžet, radnice nakonec ale jeho spuštění před rokem odložila, aby dopracovala nedostatky.

V prosinci městská rada například schválila úpravy, které umožní vlastníkům vozidel žijícím v centru přibrat si ke své „domácí“ oblasti ještě jednu sousední. Nechává také zpracovat úlevy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a správce sítí.

31. ledna 2024

Po dvouměsíčním sledování také město vyhodnocuje obsazenost parkovacích zón v centru. Mapování dělalo kvůli stížnostem obyvatel, kteří považují dobu placeného stání od 8 do 18 hodin za nedostatečnou a požadují její prodloužení. Placené parkovací karty jim totiž večer a o víkendech nepomohou.

„Auta tu parkují téměř pořád. Chtěli bychom posunout čas na 22. hodinu včetně víkendů,“ přiblížila již dříve předsedkyně komise městské části Olomouc-střed Magdaléna Vanečková. Změny se mají projevit se spuštěním zón C.

Dražší parkování má přinést více volných míst

K rozšíření placených zón parkování v centru přistoupil od začátku roku i Šumperk, který do seznamu míst s placeným časem 20 korun za hodinu od 8 do 18 hodin v pracovní dny přidal ulice 17. listopadu, Dr. E. Beneše, Kozinovu a část Masarykova náměstí.

„Proč k tomu přistupujeme? Především chceme usnadnit parkování v centru. Díky rozšíření placených zón klesne přetížení v těchto doposud bezplatných lokalitách a bude větší pravděpodobnost, že tu najdete volné místo,“ vysvětlila radnice na sociální síti.

V Přerově nově mezi zpoplatněná parkoviště s automatem patří i plocha v Bratrské ulici v blízkosti In-hubu, parkoviště v Jateční ulici a ve vnitrobloku Kainarovy ulice za Přerovankou.

„Právě tady parkují ve velké míře i ti, kteří tu nebydlí, a místní pak nemají kam odstavit svá vozidla. Nabídneme proto rezidentům, kteří v místě mají trvalé bydliště, parkovací kartu za 600 korun ročně za jedno auto, za každé další pak zaplatí 2 400 korun,“ uvedl Alexandr Salaba z přerovského magistrátu.

Parkovné se v Přerově hradí ve všední den od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12. Mimo tyto časy je služba zdarma. Pouze u vlakového nádraží je parkování zpoplatněno po celý den – včetně sobot a nedělí.