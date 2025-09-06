Hřiště, odpočinkové zóny, mytí kol i tabule u sochy. Přerov o nich hlasuje

Dalibor Maňas
  5:52aktualizováno  5:52
Letošní ročník takzvaného participativního rozpočtu „Chci v Přerově“ vstupuje do závěrečné fáze. Do veřejného hlasování postoupilo 17 návrhů, které jejich autoři představili na veřejném projednání, které se konalo 3. září v Městském domě. Zpracovali témata sportovní, kulturní, ale i historická.
Sochou rudoarmějce se zabýval další z navrhovatelů Tommy Macků, který by chtěl prosadit, aby současná tabulka u sochy, která stojí před ZŠ Želatovská, byla nahrazena velkou naučnou tabulí.

„Mezi návrhy jsou projekty zaměřené na sport, kulturu, paměť města i veřejný prostor. Děkuji každému Přerovanovi, který přišel s vlastním návrhem – a neskončil pouze u komentářů na sociálních sítích nebo u hospodských debat,“ uvedl primátor města Petr Vrána.

Hlasuje se online na webu www.chcivprerove.eu až do 3. října. „Každý hlasující má možnost udělit šest kladných a tři záporné hlasy. Plusové body hlasující přidělí projektům, které se nejvíce líbí a jsou podle jejich názoru užitečné. Body mohou rozdělit libovolně mezi více projektů, ovšem jednomu je možné přidělit maximálně 3 hlasy,“ upozornila mluvčí města Lenka Chalupová.

„Minusové body naopak dají návrhům, které jim přijdou nedůležité, zbytečné, bez pozitivního efektu. Na závěr bude hlasujícímu na jeho mobilní číslo, které zadá po rozdělení svých hlasů, zaslán jednorázový PIN. Ten mu umožní odeslání hlasů vybraným projektům,“ popsala systém marketérka města Jana Pivodová.

Vítězem se stanou nejlépe hodnocené návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou jeden a půl milionu korun.

Mezi projekty patří například zastínění hřiště v areálu venkovního bazénu. „Cílem je instalace stínicích plachet nad dětským venkovním hřištěm. Vzhledem k tomu, že areál je hojně navštěvován především v letních měsících, kdy panují vysoké teploty a intenzivní sluneční svit, je potřeba ochrany dětí před přímým sluncem zcela zásadní,“ napsala ke svému návrhu Iveta Klimešová.

S nápadem udělat Seifertovu ulici jednosměrnou přišel Pavel Hýža, který uvedl: „Šlo by o úpravu Seifertovy ulice z obousměrné na jednosměrnou, nejlépe ve směru od obchodního domu Billa směrem k hlavnímu vjezdu na Výstaviště, v úseku od křižovatky Seifertova – Mikuláškova do křižovatky Seifertova – U Výstaviště.“

Revitalizaci lávky U Tenisu navrhuje Pavel Benda. A jak by podle něho měla po úpravě vypadat? „Nový nátěr, případně i doplnění decentního, večerního podsvícení mostu ve velmi teplých barvách, aby nerušilo přírodu,“ nastínil.

Dětské hřiště v Petřivalského ulici by si přál Radim Foret, který navrhuje obnovení prolézaček pro děti a revitalizaci stávajícího betonového hřiště. Podle jeho slov by tento projekt mohl potěšit také děti z nedalekých mateřských škol.

Stínění dětských hřišť je návrhem číslo 5. Jitka Horká, která svůj návrh chce směrovat do vytížených hřišť, svůj nápad popsala takto: „Stínidla by poskytla potřebný stín zejména nad pískovišti, skluzavkami a dalšími herními prvky, které se v letních měsících silně přehřívají a mohou být pro děti nepříjemné, či dokonce nebezpečné.“

Sochou rudoarmějce se zabýval další z navrhovatelů Tommy Macků, který by chtěl prosadit, aby současná tabulku u sochy, která stojí před ZŠ Želatovská, byla nahrazena velkou naučnou tabulí. „Nejde o památku padlým, ale o totalitní relikt v nadživotní velikosti, ke kterému byl umělec dotlačen stranickým zadáním pod kontrolou StB,“ upozornil.

Multifunkční hřiště U Tenisu posílá do veřejného hlasování Zuzana Dočkalová. „Navrhuji zrekonstruování stávajícího asfaltového hřiště, které je již dlouhodobě v nevyhovujícím a havarijním stavu.“ Přála by si místo asfaltu pružný materiál a na něm grafické prvky. K tomu branky, basketbalový koš či odpočinkové prvky.

Městský mini zen park – to je návrh z pera Marka Jandy. Tomu by se líbilo, kdyby byl vytvořen mini veřejný prostor, který podpoří odpočinek a volnočasové aktivity. „Základní ideou návrhu je princip zen,“ řekl. Povrchové úpravy navrhuje z betonové a řezané žulové dlažby, v jeho návrhu se objevují také madla a hrazda na cvičení. Prostor by doplnil výsadbou.

Upozornění na chemický postřik na chodnících. To by v Přerově chtěla zavést Gabriela Sýkorová Dvorníková. „Vzhledem k tomu, že je v teplých měsících řešeno zaplevelení chodníků postřikem chemickou látkou, což nedělá dobře nejen zvířatům, mohlo by být na chodníky souběžně s aplikací chemické látky nastříkáno upozornění,“ uvedla.

Kvetoucí Komenského ulice – s tímto nápadem přišel Petr Kubačka. Návrh se zaměřuje na osázení pásu mezi silnicí a cyklostezkou trvalkami, které by nahradily nevzhledný trávník. Cílem je zlepšit vzhled ulice od Gymnázia Jakuba Škody ke kruhovému objezdu u kostela na Šířavě, podpořit biodiverzitu a přispět ke snížení teploty v ulicích.

Dětské hřiště v Petřivalského ulici s komunitní zahrádkou je návrhem číslo 11. Navrhovatelka Lenka Vránová by tu ráda viděla nové herní prvky, bezpečnostní povrchy, lavičky, barevné koše se zvířecími motivy a komunitní zahrádku pro děti a rodiny.

Květnatá louka a mozaikovitá seč – pod tímto návrhem je podepsán Václav Závěšický, který svou vizi popsal takto: „Předmětem návrhu je založení květnaté louky a k tomu přizpůsobení seče travního porostu.“ Pro tento účel navrhuje travnatý prostor mezi parkem Michalov a zahradnictvím Střední školy zemědělské.

Lanový prvek pro starší děti. Tímto prvkem by chtěl oživit Přerov Ondřej Závěšický. Podle jeho slov by nový herní prvek pro děti ve věku asi 7 až 13 let vhodně doplnil stávající zázemí na velké Laguně. V tomto místě by rád viděl vysoké lanové sítě, mosty, prolézačky a skluzavky, které děti vtáhnou do dobrodružství.

Cyklomyčka – tímto jednoduchým a výstižným názvem popsala svůj projekt Jana Vašíčková. A vysvětlila: „Cílem je umístění cyklomyčky pro umývání kol. Může být nainstalována v blízkosti cyklostezky nebo tam, kde je velká koncentrace cyklistů. Myčka nepotřebuje připojení k elektrice, pouze napojení na vodu.“

Sjezd z Cyklostezky Bečva je nápad, se kterým přichází Václav Fleissig. A o co by podle jeho slov šlo? O úpravu spojnice mezi Cyklostezkou Bečva a komunikací vedoucí mezi sportovní halou a tenisovými kurty. „Místo se stane pro pěší s kočárky, cyklisty a vozíčkáře snadněji sjízdné, bezpečnější,“ konstatoval.

Hříbek na Laguně. Návrat této „legendy“ navrhla Petra Holíková. „Tento přístřešek by sloužil jako místo pro odpočinek, setkávání a úkryt před nepřízní počasí pro všechny návštěvníky. Navazuje na hříbek, který zde v minulosti stával a byl velmi oblíbeným orientačním bodem a místem srazů,“ uvedla.

Louka v Přerově. Tu by ve městě ráda viděla Lucie Nováková. A jak svůj návrh vidí? „Mou myšlenkou je proměnit vybrané travnaté plochy na pozemcích města, které bývají pravidelně sečeny a v létě kvůli vysokým teplotám rychle vysychají, na kvetoucí louky či pásy lučních květin.“ Ideální se jí jeví prostor vedle obchodního centra Galerie.

