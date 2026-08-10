Muž se pravděpodobně skrývá na území města Hranice či v Lipníku nad Bečvou v komunitě drogově závislých.
Policisté upozorňují, aby se lidé v žádném případě nepokoušeli podezřelého sami zadržet, sdělil mluvčí policie Libor Hejtman.
„Hledaný devětadvacetiletý muž je vysoký zhruba 190 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, rovné, hnědočerné vlasy a nosí strniště. Žádáme občany, kteří hledaného muže spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned volali na bezplatnou telefonní linku 158, případně kontaktovali nejbližší policejní služebnu,“ uvedl policejní mluvčí.
Muž má tetování na krku, bližší popis je v databázi policie.