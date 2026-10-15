Pečinková Perůtková se kvůli chybě vzdá mandátu v zastupitelstvu Olomouce

Kandidátka TOP 09 Marta Pečinková Perůtková z koalice Milujeme Olomouc se vzdá mandátu olomoucké zastupitelky, který získala po zřejmě chybném zápisu preferenčních hlasů v jednom z volebních okrsků. Místo v zastupitelstvu tak připadne Romanu Koutkovi (Piráti). Počet tří mandátů Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) se tím nezmění. Uskupení kvůli případu nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb v Olomouci. ČTK to dnes sdělila jeho lídryně Lucie Tungul. Milujeme Olomouc má být součástí nové radniční koalice, kterou sestavuje hnutí STAN.
V olomouckém okrsku číslo 59 bylo u Pečinkové Perůtkové podle informací Milujeme Olomouc zaznamenáno 221 preferenčních hlasů z 240 odevzdaných obálek, zatímco ostatní kandidáti uskupení tam získali zhruba 20 hlasů. Podobný výsledek se podle koalice neobjevil v okolních okrscích, uskupení ho považuje za chybu při přepisu. Pečinková Perůtková získala celkem 2560 hlasů, což byl třetí nejvyšší počet na kandidátce Milujeme Olomouc. Čtvrtý Koutek jich dostal 2523, tedy o 37 méně. Po odečtení zřejmě chybně vykázaných preferenčních hlasů pro Pečinkovou Perůtkovou se Koutek posunul na třetí místo spojené s mandátem.
"Když jsem se s výsledky seznámila, bylo mi jasné, že v okrsku došlo k chybě a nejedná se o skutečné preferenční hlasy. Nechtěla bych nikdy vykonávat mandát získaný kvůli překlepu v zápisu. Považuji proto za správné a samozřejmé se svého mandátu vzdát," uvedla Pečinková Perůtková. Koutek její rozhodnutí ocenil. "Na způsobu vyřešení této nepříjemné události jsme se domluvili uvnitř koalice Milujeme Olomouc i s ohledem na probíhající povolební jednání," podotkl.
Koalice Milujeme Olomouc původně zvažovala podání návrhu k soudu, nakonec od něj ale ustoupila. Tungul upozornila na to, že soudní řízení by oddálilo ustavující zasedání zastupitelstva i volbu nového vedení města. "Soudní cesta by vedla ke stejnému výsledku, jen o několik týdnů později a za cenu toho, že by Olomouc čekala na nové vedení. Když existuje rychlejší a stejně spravedlivé řešení, je správné ho zvolit," uvedla Tungul.
Hnutí STAN, které v komunálních volbách v Olomouci skončilo druhé, se v úterý dohodlo na jednání o radniční koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít chystaná koalice 25 mandátů. Vítězné ANO spolu s ODS a SPD skončí v opozici.