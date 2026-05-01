Pět lidí se zranilo při nehodě tří osobních vozů na Přerovsku

Pět lidí se ve čtvrtek večer zranilo při srážce tří osobních automobilů na silnici I/47 u obce Prosenice na Přerovsku. U dvou aut se jednalo o čelní střet, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Petra Vaňharová. Dva lidé byli zraněni těžce, tři zranění byla středně těžká, řekl dnes ČTK zástupce Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Tři zranění byli převezeni do olomoucké fakultní nemocnice, dva do přerovské nemocnice.
"Dechová zkouška vyloučila u obou řidičů alkohol a způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 800.000 korun. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření," uvedla Vaňharová.
Hasiči jednoho zraněného člověka vyprostili pomocí vyprošťovacího zařízení a na páteřní desce předali k dalšímu ošetření. "Následky dopravní nehody se podařilo za asi dvě hodiny odstranit a komunikaci zprůjezdnit," uvedl mluvčí hasičů Radek Buryánek.
