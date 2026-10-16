Petici proti běžeckému areálu u Rejvízu v Jeseníkách podepsalo téměř 2000 lidí

Bezmála 2000 podpisů má petice proti plánovanému areálu pro běžecké lyžování v okolí Rejvízu v Jeseníkách, který tam chce vybudovat nezisková organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu. Autoři petice upozorňují především na možné negativní dopady projektu na okolní přírodu a historický charakter horské osady Rejvíz. Požadují proto, aby byl projekt běžeckých tratí vybavených technickým zasněžováním zrušen a město Zlaté Hory na něj neposkytlo pozemky.
Zimní areál s tratěmi pro běžecké lyžování chce organizace Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu vybudovat u Rejvízu do listopadu 2028. Náklady na projekt odhadla zhruba na 12 milionů korun, z toho devět milionů korun má pokrýt dotace Olomouckého kraje, kterou v září schválilo krajské zastupitelstvo. Podle sdružení půjde o první specializované středisko tohoto druhu v Jeseníkách.
"Rejvíz je jedinečné místo. Jeho hodnota spočívá v zachovalé horské krajině, loukách, lesích, rašeliništích, historické zástavbě, klidu, tichu, přirozené tmě a minimální technizaci území. Je součástí CHKO Jeseníky, patří k přírodně a krajinářsky nejcennějším lokalitám tohoto území a historická část Rejvízu je chráněna jako památková zóna. Technicky vybavený sportovní areál do tohoto prostředí nepatří," stojí v petici.
Sdružení si osadu Rejvíz v nadmořské výšce zhruba 780 metrů nad mořem vybralo kvůli stabilním sněhovým podmínkám, které patří k nejlepším v Olomouckém kraji. Schválenou krajskou dotaci chce organizace použít na projektové a geodetické práce, stavební a zemní práce, vybudování rozvodů vody a elektřiny a také na pořízení mobilního osvětlení, kontejnerů, zasněžovací technologie, elektrocentrály a sněžného vozidla.
Rejvíz leží v CHKO Jeseníky a v jeho blízkosti je stejnojmenná národní přírodní rezervace s rozsáhlým rašeliništěm. "Tradiční běžecké lyžování na přírodním sněhu a běžně upravované stopy k Rejvízu přirozeně patří. Odmítáme však jeho přeměnu na intenzivně využívaný sportovní areál závislý na umělém zasněžování, večerním osvětlení, terénních úpravách a další technické infrastruktuře," upozornili autoři petice.
Vedení Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu odmítlo tvrzení, že projekt počítá s rozsáhlou sportovní arénou, tribunami, parkovištěm nebo odběrem vody z Mechových jezírek. Podle sdružení má záměr pouze zlepšit podmínky pro běžecké lyžování, které v lokalitě už dlouhodobě funguje, a to pomocí omezeného technického zasněžování a sezonního osvětlení. Projekt bude muset projít povolovacím procesem. Pokud se Rejvíz ukáže jako nevhodná lokalita, je sdružení připraveno hledat pro arénu jiné místo v Jeseníkách.
"Naším cílem není vybudovat na Rejvízu nový masový sportovní areál. Naším cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelnou možnost běžeckého lyžování v Jeseníkách, podpořit místní podnikatele a služby, lépe rozložit zimní návštěvnost v rámci regionu," uvedl na sociálních sítích ředitel Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.