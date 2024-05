Za zneužití dotací při přeměně zámků na hotely dostal podnikatel 5,5 roku

Případ začal krajský soud řešit už v červnu roku 2019, od té doby nařídil několik desítek jednání. Jen závěrečnou řeč vedl obžalovaný dva dny. Kauza přitom stále nekončí, neboť podle Látalova obhájce dojde na odvolání a rovněž podání ústavní stížnosti na podjatost předsedy senátu.

Podle rozsudku podnikatel v průběhu let předkládal poskytovateli dotace nepravdivé doklady o postupu stavebních prací a peníze tak čerpal neoprávněně. Dotace byly vázané na proměnu zámků v hotely.

„Laicky to znamená, že obžalovaný prostřednictvím svých dvou společností Kolštejn a Georgius Denator dosáhne obohacení, zhodnocení svého majetku. Jde o nevratné částky,“ řekl soudce Petr Sušil.

„Povinností společností bylo vybudovat to, k čemu se zavázaly a v průběhu rekonstrukce uvádět pravdivé údaje. Pokud toho není jakýkoli příjemce dotace schopen, má povinnost od projektu odstoupit a dotace vrátit,“ dodal.

V prvním případě byly celkové vyplacené dotace 22,15 milionu korun, ve druhém 10,38 milionu.

„Ani v jednom obžalovaný nepostupoval dle smlouvy o poskytnutí dotace. Závažným způsobem porušil smluvní ujednání, nerealizoval rekonstrukci projektu, nechával si proplatit dotace na podkladě faktur, jimiž účtoval práce a dodávky, které fakticky na stavbách nebyly provedeny, tedy nárokoval neuznatelné výdaje,“ zdůvodnil soudce.

Po vyhlášení trestu spílal soudci i novinářům

Látal, jenž po celou dobu procesu odmítal vinu, byl odsouzen za zločin poškození finančních zájmů Evropské unie a za dotační podvod. Kromě vězení a peněžitého trestu dostal rovněž zákaz činnosti na pět let.

Společnosti Kolštejn soud uložil peněžitý trest milion korun a zákaz činnosti na pět let, druhá firma má zaplatit 200 tisíc a dostala rovněž pětiletý zákaz činnosti. Trest je v tomto případě nižší, neboť společnost celou škodu uhradila. Látal a společnost Kolštejn jsou navíc zavázáni zaplatit škodu ve výši 22,15 milionu korun.

Látal dnes při vyhlášení rozsudek neunesl, začal soudci skákat do řeči, když mluvil o tom, že podnikatel svaluje vinu na neexistující organizovanou skupinu lidí. Byl proto ze soudní síně vykázán.

Obžalovaný totiž mimo jiné tvrdí, že je obětí spiknutí, v němž je zapojen například bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer či vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. A to proto, že měli o zámky sami zájem.

„Langer a Kyselý. Nic takového, co říkáte, se nestalo. Lžete v každém slovu! Můžete mne odsoudit, na kolik chcete, jste sluha Langera. Kde jste byli těch šest let, když jsem vás, novináři, zval na soudy? Měli jste to zakázané,“ ulevil si zvýšeným hlasem, když v emocích opouštěl jednací síň. Podle soudu se nicméně Látal snažil proces v minulosti narušit.

„Máme protokoly, že vše bylo v pořádku“

Na chodbě po skončení jednání obžalovaný v litanii pokračoval. „Jedná se o velký průšvih Regionálního operačního programu Olomouc, který je politicky propojen. Zámky se opravily. Než vám někdo něco vyplatí, musíte požádat. Máme protokoly, že vše bylo v pořádku,“ tvrdil Látal.

„Lhal i státní zástupce v obžalobě, kde píše, že jsem si peníze vybíral z účtu regionálního operačního programu a zasílal je na exekuovaný účet dodavatele. Od začátku jsme se neměli proti čemu bránit, nevěděli jsme, kdo je poškozený. Státní zástupce říká, že se neztratila jediná koruna, avšak vznikla škoda velkého rozsahu. Vidkun nikdy neskončil,“ podotkl.

Odkázal tím na dlouholetou kauzu odkrývající vazby mezi vysoce postaveným krajským policejním důstojníkem Karlem Kadlecem, bývalým hejtmanem Olomouckého kraje za ČSSD Jiřím Rozbořilem a právě podnikatelem Kyselým. Pravomocný rozsudek nad trojicí mužů doposud nepadl.

Zámek Kolštejn v Branné je dle Látala opravený a dá se v něm ubytovat. Zámek v Loučné chce letos dostavět a rozprodat jako apartmány .

Obhajoba se odvolala a stěžuje si na soudce

Pro Látalova obhájce Jaroslava Luxe nebylo rozhodnutí překvapivé. „Protože soud již v roce 2018 řekl, že obžalovaného s největší pravděpodobností odsoudí. Věřím, že tento proces se stane do budoucna milníkem české justice, který obnoví narušenou důvěru v ní,“ sdělil.

„Nikdo nechce, aby byl podjatým soudcem odsouzen na pět a půl roku do vězení na základě vyjádření diplomovaného specialisty bez znalecké specializace a jakýchkoli odborných zkušeností,“ připomenul, že soudce už se s Látalem v jiném dotačním případu potkal na okresním soudu.

Zároveň zpochybňují kvalitu technický posudků zaměstnance regionálního operačního programu, přes nějž dotace šly.

„Podáme si odvolání k vrchnímu soudu a máme také podanou ústavní stížnost na podjatost předsedy zdejšího olomouckého soudu,“ doplnil Lux.

Obžaloba byla naopak s verdiktem spokojena. „V podstatě bylo rozhodnuto dle mého návrhu. Ponechám si pouze lhůtu, abych přezkoumal rozhodnutí soudu týkající se změn, které ve věci učinil,“ uvedl státní zástupce Karel Studený.