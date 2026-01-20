Státní zástupce Šereda končí jako ředitel odboru VSZ v Olomouci. Neví se proč

  13:32
Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Serveru Info.cz to potvrdil vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun. Šereda má nadále pracovat jako řadový státní zástupce. Důvody rezignace Šeredy na funkci ředitele odboru podle serveru nejsou známy, rozhodnutí údajně v úterý oznámil Dragoun kolegům.

Petr Šereda | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na VSZ v Olomouci zůstává nyní post neobsazený, funkce u dosavadního ředitele byla z webu VSZ vymazána v úterý dopoledne. Stanovisko zástupců VSZ Olomouc ČTK zjišťuje.

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality s pobočkami v Ostravě a v Brně vedl Šereda na postu ředitele od roku 2011, jeho specializací je hospodářská a majetková trestná činnost, organizovaná trestná činnost, ale i zločiny proti lidskosti či terorismus.

Z postu ředitele v současné době dohlížel například na olomouckou kauzu Autostráda týkající se údajně zkorumpovaných veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji, v jeho gesci bylo také vyšetřování bitcoinové kauzy týkající se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského. Na kauze pracuje brněnská pobočka.

Stejná pobočka pod jeho vedením pracovala také na korupčním případu s názvem Stoka týkající se zadávání veřejných zakázek na radnici městské části Brno-střed. S kolegy se podílel také na odkrytí kauzy lihového bosse Radka Březiny nebo na kauze Mostecká uhelná.

S rozsudkem nejsem spokojen, zvážím další kroky, avizuje žalobce Stoky

Podle serveru dával Šereda před koncem loňského roku najevo nespokojenost. Šereda byl spolu s někdejším olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem, jeho náměstkem Pavlem Komárem a šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Róbertem Šlachtou klíčovým aktérem případu, který stál za pádem vlády Petra Nečase v roce 2013.

Byl posledním z aktérů zásahu, který ještě zůstal ve funkci na VSZ. Ivo Ištvan rezignoval na post olomouckého vrchního státního zástupce v březnu 2022, tedy krátce po nástupu vlády Petra Fialy. Nyní je řadovým státním zástupcem trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství.

O několik měsíců později jej následoval jeho náměstek Pavel Komár. Šereda ve funkci setrval i po změnách v čele VSZ v Olomouci a bránil mimo jiné záměru rušení poboček olomouckého VSZ.

