Petra Urbášková je tváří darování krve. doprovází i studenty

A možná najdou Urbáškovi své nástupce i v dnes jedenáctiletém synovi Františkovi a devítileté dceři Magdaléně. Jejich máma se navíc stala tváří dárcovství, neboť už několik let doprovází své studenty na hematologicko-transfuzní oddělení. Je to právě ona, kdo jim připomíná: „Daruj krev, daruješ život.“

Třiačtyřicetiletá Petra Urbášková se stala březnovou patronkou akce na podporu dárcovství krve, kterou pořádá město Přerov ve spolupráci s přerovskou nemocnicí.

„A třetí měsíc roku pro ni nebyl vybrán náhodně, neboť 28. března si v souvislosti s Janem Ámosem Komenským připomínáme Den učitelů,“ předeslala marketérka města Jana Pivodová.

Petra Urbášková, která učí na Gymnáziu Jakuba Škody biologii a tělesnou výchovu, pochází z kantorské rodiny – za katedrou stál její děda, jednu chvíli oba rodiče i teta.

Sama je velmi oblíbenou učitelkou. Dvakrát se stala finalistkou soutěže Zlatý Ámos, která hledá a představuje nejoblíbenější české učitele.

Motivace pro studenty

„Snažím se naše studenty motivovat k pomoci jiným lidem. Darování krve je jednou z těch nejsnadnějších možností, pokud je tedy člověk zdravý a splňuje podmínky dárcovství. A všichni ji můžeme jednou potřebovat,“ říká Petra Urbášková. Sama přitom měla před lety obavy nechat si zabodnout jehlu do žíly – to se ale rokem 2012 změnilo.

„K dárcovství mě tehdy přivedl manžel. Já se sama darovat bála, tak jsme si dali rande na transfuzní stanici a šli darovat společně,“ vzpomíná. Její březnová výzva k dárcovství nesměřuje pouze ke studentům, ale ke všem zdravým lidem.

„Dárcovství není totiž záležitostí pouze velmi mladých lidí. Pokud splňujete podmínky, můžete přijít k prvnímu odběru až do 60 let. Krev je pak možné darovat až do pětašedesáti. Jsem zdravá, takže nevidím důvod, proč krev nedarovat. Kdokoliv z nás ji může potřebovat. I v mém blízkém okolí už tato situace nastala,“ zdůrazňuje.

A co kromě příjemného pocitu z dobrého skutku čeká ty, kteří půjdou poprvé v rámci kampaně životodárnou tekutinu darovat?

„Dvakrát do roka – v červnu a prosinci – pozveme prvodárce i s jejich blízkými na rodinný film do kina Hvězda, na místě pak proběhne losování o zajímavé ceny jak od města, tak od jednotlivých patronů,“ říká Jana Pivodová.

A ocenit prvodárce chce i Petra Urbášková, která do slosování věnuje dvě týdenní permanentky do sportovního centra Fitklub Přerov.